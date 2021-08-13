Секс-символ 90-х Андрей Соколов: Личная жизнь — огород, куда никто не должен заходить

Народному артисту России Андрею Соколову 13 августа исполняется 59 лет. После выхода в свет культового фильма «Маленькая Вера» он проснулся знаменитым: за ним надолго закрепился статус секс-символа эпохи Перестройки. С тех пор он сыграл более ста ролей в театре и кино. Его герои — настоящие мужчины: волевые, сильные, благородные, душевные.

В интервью ФАН актер и режиссер поделился мыслями о национальном характере, о воплощении его на экране и в жизни, а также рассказал об обратной стороне популярности.

ТАСС / Новодережкин Антон

«Я отмечаю только юбилеи»

— Андрей Алексеевич, недавно вы порадовали подписчиков в Instagram своим портретом на фоне хлопушки с номером дубля и названием фильма — «Стюардесса». Вы в форме в прямом и переносном смысле. Закольцевалась ли в этой новой роли ваша личная биография, где были годы учебы в МАТИ?

— Проект «Стюардесса» оказался знаковым в том смысле, что и я, и режиссер картины Дмитрий Черкасов, учились в одном вузе — Московском авиационном технологическом институте (МАТИ) и получили авиационные специальности. В разных потоках, в разное время, но все, что связано с авиацией — это возвращение в прошлое, ведь бывших «матевцев» не бывает.

Я играю в фильме командира летной эскадрильи. Как это всегда бывает в кино — читаешь в сценарии одно, снимается другое, а получается в итоге третье. Кино, как вы знаете, великая иллюзия, и все зависит от режиссера. Роль важна для меня еще и потому, что я перешел из разряда «юных дарований» в более зрелый возраст. Хотел бы верить, что мое участие в том или ином проекте имеет свое основание и является гарантией качества кинопродукта для меня и, надеюсь, для зрителя.

фото из личного архива Андрея Соколова /

— Ваш день рождения будет рядовым рабочим днем и пройдет на съемках?

— Уже несколько лет я отмечаю только юбилеи, остальное — в рабочем порядке. Сегодня скорее всего буду в самолете, перемещаясь из одной точки в другую. А в целом, сейчас идет период накопления и осмысления: слава богу, есть возможность никуда не спешить. Загруженность и даже цейтнот в творческой работе — это прекрасно, но жизнь вносит коррективы: карантинная эпопея позади и я с новыми силами «плыву» по реке жизни.

— Есть сегодня экранный герой: солдат, спортсмен, часто — парень из народа. Типаж русского мужчины, секс-символа и джентльмена, и при этом человека дела, пожалуй, есть только в персонажах актера Андрея Соколова. Если выстроить портретную галерею из сыгранных вами мужских ролей, начиная с фильма «Маленькая Вера», кого из них вы считаете героем нашего дня?

— Спасибо за приятные слова о моей работе. Время меняется и естественно, бытие определяет сознание. Псевдогерои сегодняшнего дня порой вызывают у меня недоумение. К сожалению, очень многие ориентиры, очень многие понятия и постулаты потеряны. Можно ссылаться на время, можно ссылаться на все, что угодно, но очевидно, что смещение идет не в нашу сторону.

На моем «боевом счету» более ста ролей — и главных, и второстепенных, есть продюсерские работы, есть и режиссерские. Если говорить о собирательном образе, то для меня мужчина есть мужчина. Был такой афоризм: «Мы ценим в мужчине силу, а в женщине — слабость». Несколько утрированно, но суть остается той же.

Для меня были, есть и будут ценны определенные постулаты — мужественность, честь, доброта. Я читал в свое время определенные книжки и знаете — поздновато мне «менять коней на переправе».

фото из личного архива Андрея Соколова /

«Личная жизнь — огород, куда никто не должен заходить»

— Герой из какой вашей картины вам наиболее близок?

— Каждая работа — маленькая жизнь, поэтому трудно выделить самую дорогую роль из всех мною сыгранных. Волей-неволей — это полгода твоей жизни, а есть еще и большие проекты, которые длятся по полтора-два года.

Сериал «Адвокат», который мы снимали 12 лет, так это вообще рекорд. Объяснение или пример того, что хотелось бы показать и сыграть, я могу сделать через отсыл к своему спектаклю «Койка» по драме Андрея Яхонтова. Этот проект существовал 15 лет и сыгран 1750 раз, его можно сегодня посмотреть на YouTube-канале. Там как раз речь о «закольцованности» жизни… Это о отцах и детях, о мужчине и женщине, о жизни с любимыми и нелюбимыми, об увлечениях и разочарованиях, об одиночестве. Трудно говорить о знаковых вещах, которые не проходят просто так в жизни.

— Насколько открытой может быть личная жизнь человека с публичной профессией? Где проходит граница, за которой зрительский интерес к артисту перерастает во вмешательство в его частное пространство?

— Хорошо сказала в свое время Настя Вертинская, что актер не должен опускаться до уровня кухни. Абсолютно правильно! Мы все — люди разные. И на Красную площадь можно «выйти без штанов», к сожалению, в прямом смысле. Мы все индивидуальности, но общие законы, социум, никто не отменял.

Для меня личная жизнь потому и называется личной, что это твой огород, куда никто не должен заходить. Да, торговать можно всем: лицом, телом, своими детьми и родственникам. Все на продажу — это не мое, не мой удел, не мой девиз.

Популярность и известность разная бывает. Пройдет время, а потом твой ребенок скажет: «Папа, что же ты нас за три копейки продавал?» Есть профессия, и понятно, что какие-то общечеловеческие вещи могут быть обозримы: женился, развелся, дети, работа. Но что у тебя внутри — это уже личная история.

Дистанция между зрителем и актером все-таки определяется самим собой. От тебя зависит, какая это будет дистанция. Лезть из кожи вон для того, чтобы лишний раз о себе заявить? Пусть меня запомнят тем, каким я был, не пускаясь во все тяжкие.

из личного архива Андрея Соколова /

— Одно из ваших больших увлечений — хоккей. В Пекине через полгода пройдет зимняя Олимпиада и опять наша сборная выступит без флага и гимна. На ваш взгляд, стоит ли игнорировать игры или, как и на летней Олимпиаде, российские спортсмены не уронят честь страны и будут побеждать?

— Для меня эта тема — больная. В свое время американцы на Олимпиаду в 1980 году не посылали свою команду в знак протеста, бойкота. Как бы я к ним ни относился, но у меня этот поступок вызвал уважение. То, что наши спортсмены сейчас выступают без гимна, без флага, я считаю унижением страны, каждого из нас. По большому счету, мне такая Олимпиада не нужна.

Я говорю субъективно, можно бросать в меня камни, но у меня есть гордость за гимн, за страну, есть присяга, которую я давал один раз в жизни. Жаль, что мы позволяем так обращаться с собой. На этом фоне я и рассматриваю перспективы выступления нашей команды Бытие определяет сознание, — нас так в советской школе учили.

Без идеологии, без веры, без чести, без любви к Родине кто будет побеждать? Никто. Хотя есть сильные ребята, но духа нет. На личности переходить не будем, но, в принципе, в общих чертах, это так.

ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Андрей Соколов родился 13 августа 1962 года в Москве. В школе занимался плаванием, хоккеем, восточными единоборствами, был призером Москвы по бальным танцам.

В 1986 году окончил Московский авиационно-технологический институт (МАТИ) по специальности «инженер-технолог по производству летательных аппаратов». С 1986 по 1990 год учился на актерском факультете Высшего театрального училища имени Б. В. Щукина (курс Людмилы Владимировны Ставской). Был приглашен в труппу Московского государственного театра «Ленком», где служит по настоящее время. Сотрудничает также с Театром имени Моссовета и Театром Луны. С 1999 по 2016 годы — художественный руководитель театра «Монолог XXI век».

Снялся более чем в 100 художественных фильмах и телесериалах. Всесоюзную популярность получил после исполнения главной роли в фильме режиссера Василия Пичула «Маленькая Вера» (1988). Критики называли эту картину первым отечественным фильмом, преодолевшим табу на секс на советском экране, а Андрей Соколов стал символом перестройки.

Заметными также стали его роли в таких картинах, как «Искусство жить в Одессе» (1989), «Палач» (1990), «Царь Иван Грозный» (1991),«Тайна королевы Анны, или Мушкетеры тридцать лет спустя» (1993), «Раз, два — горе не беда!» (1998), «Я остаюсь» (2006), «Личные обстоятельства» (2012) и многих других.

Снимался в сериалах «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…» (2013), в роли адвоката по уголовным делам Зимина в 8 сезонах криминального сериала «Адвокат» (2004-2017). Выпустил книгу стихов и роман «Новая русская леди».

В 2005 году Андрею Соколову присвоено звание Народного артиста Российской Федерации.