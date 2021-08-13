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Донбасс сегодня: солдаты ВСУ отказываются выполнять приказы, Киев готовит провокации и фейки
Новороссия
Донбасс сегодня: солдаты ВСУ отказываются выполнять приказы, Киев готовит провокации и фейки
Новостное агентство «Харьков».  / 

Донбасс, 13 августа. Солдаты ВСУ пожаловались в прокуратуру на свое командование. Штаб ОТГ «Восток» готовит провокацию к минским переговорам. Киевские силовики готовят фейки об обстрелах луганчанами жилых домов. Последние новости Новороссии — в обзоре ФАН.

Оперативная обстановка

За четверг украинские войска дважды обстреливали районы населенных пунктов Донецкой и Луганской народных республик. На горловском направлении обороны ДНР киевские силовики вели огонь из ручных противотанковых гранатометов по поселку шахты имени Гагарина. В ЛНР под огнем станковых противотанковых гранатометов был поселок Калиновка. В обоих случаях пострадавших и разрушений не зафиксировано.

Солдаты ВСУ пожаловались в прокуратуру на свое командование

Недавно комиссия штаба Операции объединенных сил провела проверку готовности позиций 13-го батальона 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ в районе села Пески к северу от Донецка, сообщает управление Народной милиции ДНР. По результатам работы комиссия сделала вывод о ненадлежащем состоянии блиндажей и иных фортификационных сооружений и обязала устранить выявленные недостатки. Командование бригады поставило задачу перед личным составом дооборудовать позиции за свой счет.

Рядовой состав 13-го батальона отказался выполнять приказ за личные деньги и обратился в военную прокуратуру с жалобой на действия командиров. В батальон была направлена группа следователей из военной службы правопорядка украинской армии для проведения разбирательства. В настоящее время командование бригады опровергает информацию о принуждении рядового состава оборудовать позиции за собственные средства и сваливает вину за происходящее на младший командный состав рот и взводов.

Штаб ОТГ «Восток» готовит провокацию к минским переговорам

Штаб восточной оперативно-тактической группировки ВСУ готовит провокации на западе Донецка. С таким заявлением выступили в управлении Народной милиции ДНР. На позиции 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ осуществляется подвоз боеприпасов — 120-мм и 82-мм мин.

В Донецке сообщают, что, согласно замыслу, противник планирует осуществить хаотичные неприцельные обстрелы поселка Старомихайловка на западе Донецка, чтобы вызвать ответный огонь республиканских подразделений. Ответка дончан будет зафиксирована на средства видеонаблюдения и в дальнейшем использована в качестве аргумента на встрече минских переговорщиков 26 августа.

При этом в ДНР призвали украинских военных задуматься над целесообразностью осуществления провокации из-за того, что народная милиция республики непременно при агрессии противника откроет ответный огонь на подавление. Дончане призывают военнослужащих ВСУ оценить, стоят лживые доказательства якобы агрессии ДНР тех потерь, которые украинская армия понесет в результате ответных ударов.

Донбасс сегодня: солдаты ВСУ отказываются выполнять приказы, Киев готовит провокации и фейки
Народные новости  / Андрей Тюнников

Киевские силовики готовят фейки об обстрелах луганчанами жилых домов

Не отстают от своих коллег в части подготовки провокаций и фейков штабисты северной оперативно-тактической группировки ВСУ. В район дислокации 24-й отдельной механизированной бригады, дислоцированной в Луганской области, направлены журналисты сразу нескольких украинских телеканалов в сопровождении офицеров 74-го центра информационно-психологических операций.

В задачи журналистов входит снимать и монтировать постановочные сюжеты о якобы разрушении Народной милицией ЛНР объектов гражданской инфраструктуры при ведении огня. При этом съемки ведутся на объектах, разрушенных самими украинскими силовиками еще в 2014-2015 годах во время активных боевых действий.

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