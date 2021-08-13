Москва, 13 августа. Создание фильма «Солнцепек» является крайне актуальным в нынешних условиях. Почему лента имеет важное значение, объяснила руководитель Фонда борьбы с репрессиями Мира Тэрада.

Создатели драмы решили рассказать обществу о том, что творилось в Луганске в мае 2014 года. Ключевой задачей при съемках было добиться максимальной правдивости и реалистичности. Гости закрытого показа «Солнцепека» потом подчеркивали, насколько жизненно важно передать атмосферу трагедии.

В беседе с изданием «Слово и Дело» Мира Тэрада обратила внимание, что драма об ужасах войны может помочь теме Донбасса выйти на иной уровень. Ситуацию в регионе будут обсуждать с учетом фактора объективности.

Руководитель ФБР выразила поддержку создателям «Солнцепека». Она похвалила их за смелость при работе с такой темой. Подобные фильмы остро нужны не только в России, но и в мире. Тэрада пояснила, что реалистичная драма станет достойным ответом на попытки Запада скрыть правду. Чем раньше общество увидит реальную картину происходящего, тем быстрее начнется работа по поиску вариантов для решения острой проблемы.