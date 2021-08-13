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На Сахалине ветеринары спасли сбитую автомобилем кошку
Общество
На Сахалине ветеринары спасли сбитую автомобилем кошку
pixabay.com

Южно-Сахалинск, 13 августа. Сахалинцы привезли сбитую автомобилем кошку врачам благотворительного фонда помощи животным. Ветеринары, осмотрев животное, оказали ему экстренную помощь и назначили лечение.

Травмированная кошка в критическом состоянии попала в фонд «Помощь животным. Сахалин» благодаря неравнодушным горожанам. Они доставили оплатили все необходимые лекарства и сообщили, что после выздоровления хотят забрать питомца к себе домой.

Осмотр врачей показал, что в результате наезда автомобиля наибольший урон понесли задние лапы животного. В настоящее время кошка вышла из наркоза, врачи назначили ей дробное пятиразовое питание.

Животное находится под пристальным наблюдением ветеринаров и, вероятно, в ближайшее время пойдет на поправку.

Ранее в Новосибирске спасенный от живодеров кот стал охранником в ветеринарной клинике.

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