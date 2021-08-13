Ветеран войны в Донбассе Матюшин назвал произволом недопуск «Родины» к выборам

Недопуск к выборам в ЗакС Санкт-Петербурга партии «Родина» — произвол местных чиновников. Об этом в комментарии ФАН заявил лидер движения «Новые скифы Новороссии», ветеран войны в Донбассе Александр Матюшин.

Петербургская избирательная комиссия провела заседание, на котором рассматривался вопрос регистрации списка кандидатов партии «Родина» на выборы в городской ЗакС. По итогам совещания члены комиссии приняли решение отказать партии в регистрации на выборы в городской парламент. Причиной отказа послужил якобы брак подписей, хотя у партии был живой сбор, что подтверждают ее функционеры.

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Как отметил Матюшин, отказ регистрировать партию «Родина» на выборы в ЗакС Санкт-Петербурга — произвол местных чиновников, которые душат практически любую политическую инициативу, не являющуюся частью предвыборной программы «Единой России».

«Недопуск к выборам прогосударственных и патриотических сил ослабляет государство. Это создание выборов без выборов на укрепление стабильности внутри России скажется отрицательно. Поэтому в своем рвении питерские чиновники льют воду на мельницы будущих протестов в РФ в общем и в Санкт-Петербурге в частности. И тут возникает вопрос: на чьей стороне чиновники?» — заключил Александр Матюшин.

Ранее председатель петербургского регионального отделения «Родины» Андрей Петров выразил возмущение решением ГИК не допускать партию к выборам. Он подчеркнул, что «Родина» собирала подписи честно и партия докажет это в суде.