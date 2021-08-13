Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 августа 22:40
22:24
Балканы
Запад превращает «геноцид в Сребренице» в повод для ликвидации Республики Сербской
22:21
Общество
Американские ученые обнаружили новые побочные эффекты COVID-19
22:13
Ближний Восток
Власть талибов или мирные переговоры: что ждет Афганистан в ближайшее время
22:02
Политика
Киев обратился к философии Ганди, продумывая новый план по «возвращению» Крыма
21:52
Политика
ООН призвала «Талибан» прекратить захват Афганистана
21:37
Общество
В Московской области пройдет первый в мире Детский авиационно-космический салон
21:30
Экономика
«Местечковый национализм»: Толстой оценил враждебные акции против русских
21:29
Армия
Пентагон высылает подкрепления в Афганистан
21:27
Общество
В Московской области назвали самые популярные у туристов усадьбы
21:26
Ближний Восток
Фильм «Турист» о событиях в ЦАР показали по телевидению в Ливане
Все новости

Ветеран войны в Донбассе Матюшин назвал произволом недопуск «Родины» к выборам
Политика
Ветеран войны в Донбассе Матюшин назвал произволом недопуск «Родины» к выборам
Prt Scr youtube.com  /  Vladimir Gusev

Недопуск к выборам в ЗакС Санкт-Петербурга партии «Родина» — произвол местных чиновников. Об этом в комментарии ФАН заявил лидер движения «Новые скифы Новороссии», ветеран войны в Донбассе Александр Матюшин.

Петербургская избирательная комиссия провела заседание, на котором рассматривался вопрос регистрации списка кандидатов партии «Родина» на выборы в городской ЗакС. По итогам совещания члены комиссии приняли решение отказать партии в регистрации на выборы в городской парламент. Причиной отказа послужил якобы брак подписей, хотя у партии был живой сбор, что подтверждают ее функционеры.

Ветеран войны в Донбассе Матюшин назвал произволом недопуск «Родины» к выборам
Prt Scr youtube.com  /  Звезда ДНР

Как отметил Матюшин, отказ регистрировать партию «Родина» на выборы в ЗакС Санкт-Петербурга — произвол местных чиновников, которые душат практически любую политическую инициативу, не являющуюся частью предвыборной программы «Единой России».

«Недопуск к выборам прогосударственных и патриотических сил ослабляет государство. Это создание выборов без выборов на укрепление стабильности внутри России скажется отрицательно. Поэтому в своем рвении питерские чиновники льют воду на мельницы будущих протестов в РФ в общем и в Санкт-Петербурге в частности. И тут возникает вопрос: на чьей стороне чиновники?» — заключил Александр Матюшин.

Ранее председатель петербургского регионального отделения «Родины» Андрей Петров выразил возмущение решением ГИК не допускать партию к выборам. Он подчеркнул, что «Родина» собирала подписи честно и партия докажет это в суде.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Ветеран войны в Донбассе Матюшин назвал произволом недопуск «Родины» к выборам
выборы россия родина
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru