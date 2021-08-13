Вашингтон, 13 августа. Министерство сельского хозяйства США изменило свой прогноз по урожаю пшеницы в России.

Ведомство резко снизило этот показатель с 85 млн до 72,5 млн тонн, такие данные были указаны в августовском обзоре американского Минсельхоза. Прогноз экспорта российской пшеницы в США снизили до 35 млн тонн с 40 млн тонн, о которых говорилось ранее, пишет «Интерфакс».

Основанием к изменению данных названо сокращение производства озимой пшеницы, которое лишь частично будет компенсировано увеличением сбора яровых посевов. Однако Минсельхоз РФ сохранил свой прогноз по урожаю зерна в 2021 году на уровне 127,4 тонн.

Санкционное давление на Россию позволило ей извлечь немалую пользу. В частности стране удалось наладить сельское хозяйство. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.