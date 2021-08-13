Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 августа 13:39
13:36
Экономика
В России хотят отменить запрет на импорт железнодорожных колес из Украины
13:36
Происшествия
В Севастополе водитель ответит в суде за наезд на мужчину на пешеходном переходе
13:31
Политика
Лавров призвал расширить число участников международного диалога по Афганистану
13:29
Шоу-бизнес
Джигурда готов ехать на «Новую волну» от Украины вместо запуганных в Киеве артистов
13:26
Общество
Шторм в Сочи привел к закрытию всех пляжей курорта
13:26
Происшествия
Главного технолога Ленинградского зоопарка подозревают в получении взятки
13:22
Украина
Политолог Соловейчик оценил придуманный на Украине пиратский способ остановить «СП-2»
13:21
Ливия
Делегаты ливийских переговоров вновь не договорились о конституционной основе выборов
13:17
Общество
Общественник Калягина рассказала об уборке мусора в лесах Петербурга и Ленобласти
13:15
Общество
Мира Тэрада подчеркнула значимость «Солнцепека» для мирового кинопроката
Все новости

Делегаты ливийских переговоров вновь не договорились о конституционной основе выборов
Ливия
Делегаты ливийских переговоров вновь не договорились о конституционной основе выборов
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Малянов, Альгирдас Микульскис

Триполи, 13 августа. Миссия ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ) провела очередную встречу Форума политического диалога по конституционной основе для проведения выборов, запланированных на 24 декабря. Участники вновь не смогли достичь соглашения.

В ходе встречи члены обсудили четыре предложения по формированию законодательной базы для избирательного процесса. Их содержание не разглашается.

«Участники внесли ряд предложений относительно содержания и процедур, а также дорожной карты, одобренной Форумом политического диалога», — говорится в заявлении МООНПЛ.

Ряд членов форума обратились к спецпредставителю генерального секретаря ООН Яну Кубишу с просьбой вмешаться. Они указали, что две инициативы, представленные на рассмотрение, необходимо исключить.

Утверждается, что эти предложения разработаны сторонниками организации «Братья-мусульмане»1 (запрещена в РФ), не соответствуют дорожной карте и направлены на срыв плебисцита. Оба документа подразумевают проведение выборов после референдума по конституции.

Стороны по итогам переговоров не пришли к консенсусу. Они не смогли согласовать механизм голосования по одной из предложенных инициатив. Таким образом, основа, регулирующая проведение парламентских и президентских выборов, до сих пор не принята.

Ян Кубиш назвал сложившуюся ситуацию «тупиковой». Он считает, что невозможность участников заседания договориться лишь «разжигает недоверие» к происходящему и ставит под сомнение способность форума продолжать работу.

Координатор Миссии Организации Объединенных Наций по поддержке в Ливии Разидон Зининга возложил ответственность за окончательную доработку документа на членов форума. Он напомнил, что до выборов осталось 133 дня. Поэтому участники должны забыть о противоречиях и принять необходимую конституционную базу на следующей встрече.

«Мы готовы рассмотреть различные предложения, которые выдвинуты с самого начала и до настоящего момента. Также мы готовы внести предложения о том, как выстроить разумный компромисс, который устранит разногласия между сторонами», — заявил Зининга.

В организации подтвердили, что участники обязались продолжить консультации, в том числе с политическими деятелями и другими заинтересованными лицами. Члены форума готовятся к очередной встрече. Они намерены пересмотреть уже имеющиеся предложения и представить новые компромиссные решения.

Дата следующего заседания пока не назначена. Однако ООН намеревается провести его в ближайшее время, чтобы принять окончательные решения, которые позволят организовать выборы в установленный срок.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Вернуться назад

Все новости / Ливия / Делегаты ливийских переговоров вновь не договорились о конституционной основе выборов
ливия моонпл форум политического диалога
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru