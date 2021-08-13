Делегаты ливийских переговоров вновь не договорились о конституционной основе выборов

Триполи, 13 августа. Миссия ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ) провела очередную встречу Форума политического диалога по конституционной основе для проведения выборов, запланированных на 24 декабря. Участники вновь не смогли достичь соглашения.

В ходе встречи члены обсудили четыре предложения по формированию законодательной базы для избирательного процесса. Их содержание не разглашается.

«Участники внесли ряд предложений относительно содержания и процедур, а также дорожной карты, одобренной Форумом политического диалога», — говорится в заявлении МООНПЛ.

Ряд членов форума обратились к спецпредставителю генерального секретаря ООН Яну Кубишу с просьбой вмешаться. Они указали, что две инициативы, представленные на рассмотрение, необходимо исключить.

Утверждается, что эти предложения разработаны сторонниками организации «Братья-мусульмане»1 (запрещена в РФ), не соответствуют дорожной карте и направлены на срыв плебисцита. Оба документа подразумевают проведение выборов после референдума по конституции.

Стороны по итогам переговоров не пришли к консенсусу. Они не смогли согласовать механизм голосования по одной из предложенных инициатив. Таким образом, основа, регулирующая проведение парламентских и президентских выборов, до сих пор не принята.

Ян Кубиш назвал сложившуюся ситуацию «тупиковой». Он считает, что невозможность участников заседания договориться лишь «разжигает недоверие» к происходящему и ставит под сомнение способность форума продолжать работу.

Координатор Миссии Организации Объединенных Наций по поддержке в Ливии Разидон Зининга возложил ответственность за окончательную доработку документа на членов форума. Он напомнил, что до выборов осталось 133 дня. Поэтому участники должны забыть о противоречиях и принять необходимую конституционную базу на следующей встрече.

«Мы готовы рассмотреть различные предложения, которые выдвинуты с самого начала и до настоящего момента. Также мы готовы внести предложения о том, как выстроить разумный компромисс, который устранит разногласия между сторонами», — заявил Зининга.

В организации подтвердили, что участники обязались продолжить консультации, в том числе с политическими деятелями и другими заинтересованными лицами. Члены форума готовятся к очередной встрече. Они намерены пересмотреть уже имеющиеся предложения и представить новые компромиссные решения.

Дата следующего заседания пока не назначена. Однако ООН намеревается провести его в ближайшее время, чтобы принять окончательные решения, которые позволят организовать выборы в установленный срок.

1 Организация запрещена на территории РФ.