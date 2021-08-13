Кремль назвал темы переговоров Путина и Меркель на встрече 20 августа

Москва, 13 августа. Российский президент Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель будут обсуждать в том числе и ряд актуальных международных вопросов.

Кремль подтвердил информацию о рабочем визите Ангелы Меркель в российскую столицу. Канцлер ФРГ прилетит в Москву на встречу с Владимиром Путиным 20 августа. Лидеры государств обсудят состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, а также затронут международные и региональные вопросы.

Меркель пробудет в России до 22 августа, затем отправится на Украину. Канцлер Германии встретится с президентом Владимиром Зеленским. На переговорах будут подняты актуальные вопросы транзита газа, а также ситуация в Донбассе.