МФО нарастили количество выдачи займов россиянам в июле

Москва, 13 августа. Российские микрофинансовые организации нарастили количество займов, выданных гражданам страны.

Речь идет об информации по итогам июля 2021 года. Количество выданных кредитов «до зарплаты» (объемами до 30 тысяч рублей) в отчетном месяце увеличилось до 2,32 миллиона, следует из сообщения Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

«Последние пять месяцев количество выданных займов «до зарплаты» находится на уровне 2,2-2,3 млн штук в месяц. Таким образом, можно говорить об общей стабилизации ситуации в сегменте микрозаймов», — пишет ТАСС.

При этом результат июля на 0,7% выше, чем итог предыдущего месяца. Также показатель оказался почти на 70% больше, чем в тот же период прошлого года.

За пять первых месяцев 2021 года российские граждане получили 10 526 885 микрозаймов. При этом в НБКИ отмечали тенденцию к снижению выдач таких кредитов.