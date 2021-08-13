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Пятница 13-е: почему считается опасной, что случилось в этот день, чего нельзя делать
Общество
Пятница 13-е: почему считается опасной, что случилось в этот день, чего нельзя делать
Инфореактор  /  pxhere.com / pixabay.com

Нынешняя пятница, 13 августа, — единственная «черная пятница» в 2021 году. Поэтому, советуют суеверные люди, в этот день стоит соблюдать особую осторожность, чтобы не нарваться на неприятности. Кстати, у людей, зацикленных на «черной пятнице», есть даже специальное название. По научному эти люди страдают параскеведекатриафобией, или фриггатрискайдекафобией, (боязнью пятницы 13-го). Эта особенность считается частным случаем широко распространенной трискаидекафобии (боязни числа 13).

Почему люди боятся «черной пятницы»

Считается, что суеверный страх перед этим днем идет из глубокой древности, хотя никаких разумных объяснений этому историки, в общем-то, не нашли. Вроде бы враг рода человеческого именно в пятницу 13-го подсунул прародительнице Еве запретный плод, а дальше, как говорится в известном рассказе Аркадия Аверченко, «все заверте…».

В Средние века версия насчет происков врага рода человеческого была расширена — дескать, в пятницу 13-го, особенно если это время полнолуния, 12 ведьм устраивают шабаш, на котором 13-м верховодит сам дьявол. Кое-кто верит в эти страшилки до сих пор.

Пятница 13-е: почему считается опасной, что случилось в этот день, чего нельзя делать
pixabay.com  / PD

Что случилось в пятницу 13-го

Считается, что в истории было много ужасных событий, которые произошли именно в пятницу 13-го, но упрямая статистика говорит, что этот день ничем не выделяется по количеству неприятностей. Чаще всего вспоминают несколько событий, которые действительно произошли в «черную пятницу».

В пятницу, 13 октября 1307 года, по приказу французского короля Филиппа IV был разгромлен орден тамплиеров.

В пятницу, 13 декабря 1907 года, затонула британская шхуна «Томас Лоусон», как это ни странно, названная в честь автора произведения под названием «Пятница 13-е».

В пятницу, 13 ноября 1942 года, союзники по антигитлеровской коалиции потерпели сокрушительное поражение от Японии в морском сражении при Гуадалканале. Это сражение так и называется — «Битва в пятницу 13-го».

В пятницу, 13 октября 1972 года, под Москвой произошла самая крупная на тот момент по количеству жертв авиакатастрофа: потерпел крушение пассажирский самолет Ил-62, погибли 174 человека. Причина крушения так и не была установлена.

И, наконец, в пятницу, 13 января 2012 года, произошло одно из самых крупных кораблекрушений в мире: у берегов Италии перевернулся круизный лайнер Costa Concordia, на борту которого находилось 4200 человек, несколько десятков из них погибли.

Считается, что в истории было много ужасных событий, которые произошли именно в пятницу 13-го
Невские Новости  / Евгения Авраменко

Пятница 13-е: народные приметы и запреты, что нельзя делать

Страх числа 13 существует во всем мире, особенно широко он распространен в США. Там стараются вообще не использовать этот номер — например, в отелях. То есть после 12-го номера сразу идет 14-й.

Считается, что суеверию, связанному с пятницей 13-го, особенно подвержены моряки и врачи. Они на этот день не назначают важные дела, начало похода, сложные медицинские операции и так далее. «Черная пятница» также считается особенно опасной с точки зрения хакерских атак.

В пятницу 13-го, говорят, нельзя жениться — всю жизнь будешь маяться или союз «черти разрушат».

По мнению суеверных людей, в пятницу 13-го вообще не стоит начинать важных дел, а также стричься (облысеешь), отправляться в путешествие или садиться за руль (дороги не будет, и это еще в лучшем случае).

В «черную пятницу» стараются не заключать финансовые сделки, давать или брать в долг деньги (велик риск попасть на незапланированные траты или стать жертвой мошенников). В этот день опытные люди не советуют искать новую работу (уволят), сажать растения (не приживутся), излишне веселиться (наплачешься), напиваться (отличный, кстати, совет не только на пятницу 13-е).

В идеале, похоже, в этот день лучше всего забраться с головой под одеяло и дрожать. Если же вам все-таки приходится в пятницу 13-го присутствовать на рабочем месте, то, как советуют опытные люди, уходя с работы ни в коем случае нельзя оглядываться. Думаем, под этим советом готовы подписаться многие.

Но главное, что советует ФАН не только в пятницу 13-го, но и во все остальные дни, — никогда не терять чувства юмора. И тогда никакие «черные пятницы» вам не страшны.

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