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Переводы денег из России в страны СНГ достигли рекордного уровня с 2018 года
Экономика
Переводы денег из России в страны СНГ достигли рекордного уровня с 2018 года
Федеральное агентство новостей

Москва, 13 августа. Общая сумма денежных средств, перечисленных из России в страны СНГ через платежные системы в июне 2021 года, достигла 720 млн долларов, что стало рекордом с сентября 2018 года.

Данный показатель увеличился по сравнению с предыдущим месяцем на 27,9%, об этом свидетельствуют данные Центрального банка России. Переводы в страны дальнего зарубежья выросли на 8,7% и составили 100 млн рублей. Общий рост перечислений денег из России достиг 25,2% и составил 820 млн долларов, пишет «Прайм».

«Основной источник переводов физлиц в страны СНГ — доходы гастарбайтеров. Основное направление — Узбекистан. Этот рост связан как с восстановлением российской экономики и ее выходом из кризиса, так и с восстановлением спроса на иностранную рабочую силу, в первую очередь, со стороны строительной индустрии», — привел данные начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

Средняя сумма перевода из России через платежную систему в июне выросла на 13,8%, достигнув 288 млн долларов. Поступления в страну увеличились на 4,5%, составив в среднем 439 долларов за одну транзакцию.

Власти Петербурга рассказали о планах вакцинации от коронавирусной инфекции работающих в городе иностранцев. Эту идею поддержал депутат Госдумы Онищенко.

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