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Эфир: Как российские предприятия справляются с импортозамещением в сфере IT
Технологии
Эфир: Как российские предприятия справляются с импортозамещением в сфере IT
Федеральное агентство новостей  / 

В пятницу, 13 августа с 13:00 в прямом эфире, организованном Медиагруппой «Патриот» и ФАН, проходит обсуждение технологического развития России.

Россияне успешно осваивают новые технологии на работе: в нашей стране нет технофобии, а государственная политика нацелена на цифровизацию. Но эксперты фиксируют низкий уровень технологической готовности населения страны.
В рамках эфира прямого эфира эксперты IT-индустрии и журналисты обсуждают цифровой потенциал России и перспективы ее технологической независимости.

Как развиваются высокие технологии в нашей стране? Производят ли в России свой софт и «железо» для компьютеров? Какого оно качества? Или РФ целиком зависит от Китая и США? Как идет импортозамещение в сфере высоких технологий? Насколько остро стоит проблема с кадрами?

На эти и другие вопросы журналистов отвечает генеральный директор АНО «Консорциум «Вычислительная техника» Светлана Легостаева.

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