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Вооруженный ножом мужчина напал на полицейских в Уфе

  /   Обновлено: 13 августа 2021 13:16
Происшествия
Вооруженный ножом мужчина напал на полицейских в Уфе
сзфоут.мвд.рф  /  Пресс-служба Управления на транспорте МВД РФ по СЗФО

Уфа, 13 августа. Мужчина получил ранение при задержании. Он повредил ножом две машины, а также напал на полицейских. Идет проверка.

Инцидент произошел во дворе дома на улице Менделеева. Владелец автомобиля, поврежденного неизвестным, обратился в правоохранительные органы и сообщил о случившемся. Стражи порядка оперативно прибыли на место происшествия и обнаружили злоумышленника с ножом.

При задержании хулиган успел повредил еще одну машину. Когда стражи порядка потребовали бросить оружие, мужчина не подчинился и попытался напасть на них. Полицейский сделал предупредительный выстрел, но агрессор не реагировал. Тогда правоохранитель открыл огонь и ранил злоумышленника. Скорая помощь увезла пострадавшего в больницу. Он получил ранение в живот. По факту случившегося идет проверка.

Тем временем обстрелявшего машину охотоведов мужчину задержали в Приамурье.

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