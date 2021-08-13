Вооруженный ножом мужчина напал на полицейских в Уфе

Уфа, 13 августа. Мужчина получил ранение при задержании. Он повредил ножом две машины, а также напал на полицейских. Идет проверка.

Инцидент произошел во дворе дома на улице Менделеева. Владелец автомобиля, поврежденного неизвестным, обратился в правоохранительные органы и сообщил о случившемся. Стражи порядка оперативно прибыли на место происшествия и обнаружили злоумышленника с ножом.

При задержании хулиган успел повредил еще одну машину. Когда стражи порядка потребовали бросить оружие, мужчина не подчинился и попытался напасть на них. Полицейский сделал предупредительный выстрел, но агрессор не реагировал. Тогда правоохранитель открыл огонь и ранил злоумышленника. Скорая помощь увезла пострадавшего в больницу. Он получил ранение в живот. По факту случившегося идет проверка.

Тем временем обстрелявшего машину охотоведов мужчину задержали в Приамурье.