Талибы сообщили о контроле над городом Таринкот в Афганистане

Кабул, 13 августа. Отряды афганского движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещена в РФ) заняли административный центр афганской провинции Урузган.

Сообщение о контроле талибов над афганским городом Таринкот распространило агентство AP со ссылкой на заявление двух местных депутатов. По данным AP, губернатор Урузгана уже покинул Таринкот и в ближайшее время намерен вылететь в Кабул.

Ранее стало известно о захвате талибами столицы провинции Гильменд. О причинах стремительного наступления отрядов «Талибана» в южных районах Афганистана, которое привело к падению Кандагара, сообщал «Царьград».

1 Организация запрещена на территории РФ.