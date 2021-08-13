Проблемы с радаром могли помешать пилоту упавшего на Камчатке Ми-8

Петропавловск-Камчатский, 13 августа. Пилоты авиакомпании «Витязь-Аэро» часто испытывали трудности с радаром переднего обзора в условиях тумана, сообщает источник ФАН.

Данная проблема часто приводила к тому, что вертолеты были вынуждены останавливаться перед скалами и ждать, когда лопасти частично разгонят туман и обеспечат удовлетворительную видимость. Вероятно, с такой же проблемой столкнулся экипаж Ми-8, упавшего в Курильское озеро.

Сегодня на место катастрофы вылетит комиссия МАК во главе с лучшим специалистом в области обеспечения безопасности вертолетных перевозок.