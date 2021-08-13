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Проблемы с радаром могли помешать пилоту упавшего на Камчатке Ми-8

  /   Обновлено: 13 августа 2021 13:03
Происшествия
Проблемы с радаром могли помешать пилоту упавшего на Камчатке Ми-8
pyx-pyx.livejournal.com

Петропавловск-Камчатский, 13 августа. Пилоты авиакомпании «Витязь-Аэро» часто испытывали трудности с радаром переднего обзора в условиях тумана, сообщает источник ФАН.

Данная проблема часто приводила к тому, что вертолеты были вынуждены останавливаться перед скалами и ждать, когда лопасти частично разгонят туман и обеспечат удовлетворительную видимость. Вероятно, с такой же проблемой столкнулся экипаж Ми-8, упавшего в Курильское озеро.

Сегодня на место катастрофы вылетит комиссия МАК во главе с лучшим специалистом в области обеспечения безопасности вертолетных перевозок.

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ми-8 крушение камчатка
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