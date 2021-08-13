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Экипаж корабля «Дмитрий Рогачев» отразил ракетный удар «противника» в ходе учений

  /   Обновлено: 13 августа 2021 12:59
Армия
Экипаж корабля «Дмитрий Рогачев» отразил ракетный удар «противника» в ходе учений
facebook.com  /  Минобороны РФ

Москва, 13 августа. Патрульный корабль российского Черноморского флота (ЧФ) «Дмитрий Рогачев» отработал артиллерийские стрельбы в ходе комплексных учений на одном из морских полигонов.

Личный состав «Дмитрия Рогачева» успешно отразил ракетный удар условного противника, сообщили представители пресс-службы ЧФ.

«Экипаж патрульного корабля «Дмитрий Рогачёв» Черноморского флота провел комплекс учений по ПВО и ведению морского боя», — сказано в опубликованном релизе.

Ранее стало известно об изумлении американских военных аналитиков в связи с «огненными» тренировками российского и узбекского спецназа на полигоне Термез. Об итогах вылетов стратегических бомбардировщиков Ту-22М3 на учения вблизи границы Афганистана и Узбекистана сообщал «Царьград».

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учения стрельбы чф рф дмитрий рогачев
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