Экипаж корабля «Дмитрий Рогачев» отразил ракетный удар «противника» в ходе учений

Москва, 13 августа. Патрульный корабль российского Черноморского флота (ЧФ) «Дмитрий Рогачев» отработал артиллерийские стрельбы в ходе комплексных учений на одном из морских полигонов.

Личный состав «Дмитрия Рогачева» успешно отразил ракетный удар условного противника, сообщили представители пресс-службы ЧФ.

«Экипаж патрульного корабля «Дмитрий Рогачёв» Черноморского флота провел комплекс учений по ПВО и ведению морского боя», — сказано в опубликованном релизе.

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