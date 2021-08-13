Транспортник Ил-112В впервые совершил перелет в Жуковский для участия в «Армии-2021»

Москва, 13 августа. Первый образец легкого военно-транспортного самолета Ил-112В совершил перелет на авиабазу ПАО «Ил» в Жуковском для участия в международном военно-техническом форуме «Армия-2021».

Известно, что самолет вылетел с аэродрома Воронежского авиационного завода (ВАСО, входит в транспортный дивизион ОАК Ростеха). Об этом сообщили в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

По словам директора ВАСО Фарита Шарафеева, участие в международном форуме является серьезным этапом в реализации программы Ил-112В.

«Идут предварительные испытания первого Ил-112В, второй образец проходит ресурсные испытания. На ВАСО с участием головной компании дивизиона транспортной авиации ПАО «Ил» идут работы по запуску Ил-112В в серийное производство», — рассказал Шарафеев.

Ранее сообщалось, что холдинг «Росэлектроника» (входит в Ростех) представит на международном военно-техническом форуме «Армия-2021» шредер, способный стирать в пыль носители секретной информации.

Накануне Минобороны РФ также анонсировало новинку. Вместе с холдингом «Вертолеты России» (входит в Ростех) в ведомстве создадут морскую версию Ка-52М, который военные эксперты называют «убийцей» украинских ПВО, передает «Царьград».