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Монеточка задумалась о смене псевдонима
Общество
Монеточка задумалась о смене псевдонима
Невские Новости  /  Варвара Мешавкина

Москва, 13 августа. Певице Монеточке перестал нравиться ее псевдоним. Артистка задумалась о смене сценического имени.

Звезда в интервью журналисту Дмитрию Быкову призналась, что ее посетила мысль взять другой псевдоним. Это решение 23-летняя певица объяснила тем, что «переросла» его. Звезда предположила, что могла бы назваться «Купюра».

Артистка прокомментировала свою манеру петь странным высоким голосом. По ее словам, такое пение она использовала как защитный механизм. При этом исполнительница работает над тем, чтобы раскрыть низкие, грудные звуки. Уже в альбоме «Декоративно-прикладное искусство» она пробовала изменить манеру пения. Знаменитость занимается с преподавателем по вокалу, чтобы брать более низкие ноты, пишет телеканал «360».

«Мне хочется усложнить себе задачу. Без вот этого контраста, без вот этого прикольчика, эффектика. Уже хватит этих анекдотов каких-то, хочется быть обыкновенной хорошей певицей», — указала знаменитость.

Через пару дней пройдет судебное заседание с участием Монеточки. Певец Стас Костюшкин подал иск к знаменитости, обвинив ее в плагиате. По информации ФАН, слушание состоится 17 августа.

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