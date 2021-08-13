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Пригожин: выходом «Солнцепека» Россия продемонстрировала Западу, что ее не сломить

  /   Обновлено: 13 августа 2021 13:04
Общество
Пригожин: выходом «Солнцепека» Россия продемонстрировала Западу, что ее не сломить
ТАСС  /  Метцель Михаил

Санкт-Петербург, 13 августа. Фильм «Солнцепек» является первым откровением о событиях в Донбассе. Такого мнения придерживается петербургский бизнесмен Евгений Пригожин.

Корреспондент издания Pravda.Ru направил запрос предпринимателю и поинтересовался, как бы он охарактеризовал кинокартину. Комментарий Пригожина опубликовала пресс-служба компании «Конкорд».

«Это, пожалуй, первые откровения о том, что происходило на Донбассе. Для незнающих разложу по полочкам:
представители Западной Европы и иностранных спецслужб долго готовили отрыв братского народа Украины от России. Ведь никто так не связан с русскими, как Белоруссия и Украина. Когда произошел государственный переворот на Украине, который можно называть как угодно и к которому можно относиться по-разному, ведь это их внутренние проблемы, толпы националистов ринулись на восток страны с единственной целью: убивать русских. Почему? Потому что им нравится убивать русских. Инстинкт тот же, что и у шакалов, кусающих медведя», — сказал он.

Народ Донбасса не захотел мириться с попыткой захвата и стал защищать свой регион, считает Пригожин. Фильм «Солнцепек» доказывает: ни Запад, ни кто-либо другой не сломит Россию.

«Но жители Донбасса, в жилах которых течет русская кровь, поднялись и прогнали всю эту мразь. А заодно и окрепли настолько, что весь мир от Вашингтона до Берлина до сих пор в штаны так и ссытся. Как сказал герой Кравченко: «Это не мы к тебе пришли, а ты к нам»», — напомнил предприниматель.

Ситуация в ЛНР и ДНР, по словам бизнесмена, связана с попыткой геноцида русскоговорящего населения Украины.


«Конфликт на Донбассе и вся сегодняшняя ситуация вокруг него связаны с геноцидом русскоговорящего населения. Но история знает, чем заканчивается любой геноцид для тех, кто его развязал. Геноцид на Донбассе, геноцид наших олимпийцев, геноцид русской культуры — все это звенья тщательно продуманного врагами плана, но им ни Донбасс, ни Россию не сломить. Вот об этом фильм «Солнцепек»», — заключил Пригожин.

Ранее в Центре военно-политической журналистики дали оценку фильму. Эксперты подчеркнули, что картина рассказывает не сухие факты, а истории простых людей.

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донбасс пригожин солнцепек
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