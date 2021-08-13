Публицист Кухмиров о недопуске «Родины» к выборам: Монополия — это всегда плохо

Недопуск партии «Родина» к выборам в Северной столице — попытка монополизировать патриотизм в легальном политическом поле. Об этом в комментарии ФАН заявил публицист, политолог Павел Кухмиров.

Петербургская избирательная комиссия провела заседание, на котором рассматривался вопрос регистрации списка кандидатов партии «Родина» на выборы в городской ЗакС. По итогам совещания члены комиссии приняли решение отказать партии в регистрации на выборы в городской парламент. Причиной отказа послужил якобы брак подписей, хотя у партии был живой сбор, что подтверждают ее функционеры.

«Монополизм — это всегда плохо. А политический монополизм — это еще и опасно. Тем более когда предметом монополии становятся такие вещи, как патриотизм. Это омерзительно, когда правящая партия пытается присвоить себе право быть единственными патриотами в легальном политическом поле», — пояснил Павел Кухмиров.

Он негативно отозвался о правящей в Санкт-Петербурге партии, назвав ее членов «бессовестными функционерами», для которых единственное мерило — их начальство и их карьера.

«Единая Россия» боится конкуренции даже с вполне лояльными патриотами. Закончится это плохо», — заключил Павел Кухмиров.

Ранее председатель петербургского регионального отделения «Родины» Андрей Петров выразил возмущение решением ГИК не допускать партию к выборам. Он подчеркнул, что «Родина» собирала подписи честно и партия докажет это в суде.