Times: Талибы отказались от совместного управления Афганистаном с официальным Кабулом

Кабул, 13 августа. Боевики не собираются управлять Афганистаном совместно с официальными властями, передают СМИ.

Глава МИД Афганистана Мохаммад Ханиф Атмар накануне подтвердил, что официальный Кабул предлагал запрещенному в России движению «Талибан»1 договориться о совместном управлении страной. Договора можно было бы достичь в обмен на прекращение боевых действий. Однако талибы отвергли такой вариант, передает издание Times со ссылкой на официального представителя движения Забихуллу Муджахида.

Основной целью талибов является формирование исламского правительства и прекращение иностранной интервенции, заявил Муджахид. Только в этом случае «Талибан» пойдет на переговоры с Кабулом, уточнил он.

Талибы ранее захватили город Лашкаргах, который является административным центром южной провинции Гильменд. Также они взяли второй по численности населения афганский город Кандагар, передает «Царьград».

1 Организация запрещена на территории РФ.