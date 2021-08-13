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Появился тизер третьего сезона «Американской истории преступлений»

  /   Обновлено: 13 августа 2021 12:53
Общество
Появился тизер третьего сезона «Американской истории преступлений»
Кадр из сериала «Американская история преступлений»

Лос-Анджелес, 13 августа. Опубликован тизер третьего сезона сериала «Американская история преступлений», получившего название «Импичмент».

Каждый сезон проекта основан на реальных событиях и посвящен отдельной теме. В новых сериях речь пойдет о скандале с экс-президентом США Биллом Клинтоном и молодой сотрудницей Белого дома Моникой Левински.

В тизере можно увидеть Левински, которую сыграла Бини Фельдштейн. Кроме того, в ролике фигурирует актриса Сара Полсон в образе Линды Трипп — американской госслужащей, сыгравшей заметную роль в скандале. Премьера нового сезона состоится 7 сентября.

Первый сезон «Американской истории преступлений» рассказывает о судебном процессе над актером и спортсменом О. Джеем Симпсоном, которого обвинили в убийстве бывшей жены и ее любовника. Во втором сезоне речь идет об убийстве знаменитого модельера Джанни Версаче.

Ранее в Сети появился тизер четвертого сезона сериала «Очень странные дела». В ролике можно увидеть повзрослевших главных героев.

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