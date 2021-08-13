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Два россиянина погибли при восхождении в горах Киргизии
Происшествия
Два россиянина погибли при восхождении в горах Киргизии
wikipedia.org  /  Flickr upload bot

Бишкек, 13 августа. Двое альпинистов погибли в горах Тянь-Шаня. Мужчины совершали восхождение на главные вершины Киргизии.

Один из погибших поднимался на пик Победы, в какой-то момент рухнул снежный карниз, который "похоронил" собой альпиниста. Через несколько дней стало известно о гибели еще одного россиянина, который с супругой совершали восхождение на пик Хан-Тенгр.

На спуске мужчина почувствовал сильное ухудшение здоровья. Когда жена позвонила в МЧС с просьбой о помощи, спасатели сразу же поднялись к ним. К сожалению, к моменту их прибытия мужчина скончался.

Спасательная группа ранее нашла заблудившуюся в окрестностях горы в Абхазии россиянку, сообщал A42.ru.

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