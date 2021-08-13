На стене Цоя в Марий Эл может появиться большой портрет музыканта

Йошкар-Ола, 13 августа. На северо-востоке Республики Марий Эл есть своя стена, которая посвящена Виктору Цою. Это стена пятиэтажного дома №7, расположенного на Володарской улице в поселке Сернур. Надпись, которая появилась 31 год назад, гласит: «Виктор Цой, мы не забудем тебя!»

В прошлом году активисты поселка выступили с проектом «Цой жив в Сернуре». Они хотят создать стрит-арт-объект в честь легенды. Согласно планам, на здании может появиться большой портрет музыканта, передает «Медиапоток».

Однако реализация общественной инициативы затягивается из-за нехватки средств. На создание граффити необходимо собрать 164 тысячи рублей. По информации, размещенной в сообществе «ВКонтакте» «Подслушано СЕРНУР ver.2.0.», на данный момент собрано 36 тысяч 303 рубля.

Напомним, рок-музыкант умер 15 августа 1990 года, что стало настоящим ударом для почитателей его таланта. Виктор Цой был за рулем «москвича», не справился с управлением, оказался на встречной полосе и врезался в рейсовый автобус. 19 августа состоялось прощанием с исполнителем.

После известия о его гибели на стене дома №37 по Арбату появилась надпись: «Сегодня погиб Виктор Цой. Мы будем уважать тебя!». И здесь же вскоре появился ответ: «Цой жив».