Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 августа 16:35
16:34
Наука
Уникальный робот-врач начал работать в Алтайском крае
16:33
Ливия
Швейцария представила инициативу по решению миграционного вопроса в Ливии
16:29
Общество
DC выпустит комикс о Бэтмене в стиле «Игры престолов»
16:26
Политика
Госпогранкомитет Белоруссии показал на видео доставку Польшей группы беженцев к границе
16:25
Экономика
ФАС проверит «Пятерочки» в Петербурге после массовых жалоб от жителей города
16:22
Общество
Каспаров назвал «Умное голосование» бессмысленным
16:19
Происшествия
Петербургский суд оставил под домашним арестом депутата Резника по делу о наркотиках
16:15
Шоу-бизнес
Бородина оправдалась за разрешение покрасить волосы пятилетней дочери
16:14
Экономика
Эксперт Легостаева заявила о лидерстве России во внедрении цифровых технологий
16:12
Армия
В Белоруссии раскрыли сценарий маневров «Запад-2021»
Все новости

На стене Цоя в Марий Эл может появиться большой портрет музыканта
Общество
На стене Цоя в Марий Эл может появиться большой портрет музыканта
Prt Scr youtube.com  /  VOROBEICHIK

Йошкар-Ола, 13 августа. На северо-востоке Республики Марий Эл есть своя стена, которая посвящена Виктору Цою. Это стена пятиэтажного дома №7, расположенного на Володарской улице в поселке Сернур. Надпись, которая появилась 31 год назад, гласит: «Виктор Цой, мы не забудем тебя!»

В прошлом году активисты поселка выступили с проектом «Цой жив в Сернуре». Они хотят создать стрит-арт-объект в честь легенды. Согласно планам, на здании может появиться большой портрет музыканта, передает «Медиапоток».

Однако реализация общественной инициативы затягивается из-за нехватки средств. На создание граффити необходимо собрать 164 тысячи рублей. По информации, размещенной в сообществе «ВКонтакте» «Подслушано СЕРНУР ver.2.0.», на данный момент собрано 36 тысяч 303 рубля.

Напомним, рок-музыкант умер 15 августа 1990 года, что стало настоящим ударом для почитателей его таланта. Виктор Цой был за рулем «москвича», не справился с управлением, оказался на встречной полосе и врезался в рейсовый автобус. 19 августа состоялось прощанием с исполнителем.

После известия о его гибели на стене дома №37 по Арбату появилась надпись: «Сегодня погиб Виктор Цой. Мы будем уважать тебя!». И здесь же вскоре появился ответ: «Цой жив».

Вернуться назад

Все новости / Общество / На стене Цоя в Марий Эл может появиться большой портрет музыканта
виктор цой марий эл стрит-арт
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru