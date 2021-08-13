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Межрегиональный режим ЧС ввели в Якутии из-за лесных пожаров. События дня

  /   Обновлено: 13 августа 2021 14:35
ФАН-ТВ
Межрегиональный режим ЧС ввели в Якутии из-за лесных пожаров. События дня
14.mchs.gov.ru  /  Главное управление МЧС РФ по Республике Саха (Якутия)

Утвержден размер вознаграждений за олимпийские медали

Правительство России утвердило размер вознаграждений спортсменам за награды Олимпиады в Токио. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина в пятницу, 13 августа. Так, за золотые медали спортсменам полагается 4 миллиона рублей, за серебряные — 2,5 миллиона рублей, а за бронзовые — 1,7 миллиона рублей. Отмечается, что тренеры и специалисты, которые участвовали в подготовке спортсменов, также получат денежные вознаграждения. Что касается летних Паралимпийских игр, которые пройдут с 24 августа по 5 сентября 2021 года в Токио, то победители и призеры получат аналогичные премии. Напомним, 11 августа президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами российских спортсменов, показавших высокие результаты на Играх в Японии.

Тело пассажирки Ми-8 обнаружили на месте крушения

Межрегиональный режим ЧС ввели в Якутии из-за лесных пожаров. События дня
kamgov.ru  / Официальный сайт исполнительных органов государственной власти Камчатского края

Тело пассажирки обнаружено на месте крушения вертолета Ми-8 на Камчатке. Об этом сообщили в пятницу, 13 августа, в пресс-службе Следственного комитета РФ. Напомним, при заходе на посадку воздушное судно, принадлежащее авиационной компании «Витязь-Аэро», упало в Курильское озеро. Спаслись восемь человек, ведутся поиски остальных пассажиров и членов экипажа. В рамках расследования уголовного дела ведутся допросы потерпевших и работников авиакомпании. Как стало известно из показаний, в тот же период еще один вертолет выполнял рейс. Однако его пилоты не стали сажать машину и вернулись на место вылета. Сейчас устанавливаются личности всех его пассажиров и членов экипажа для получения от них данных, необходимых для восстановления картины произошедшего.

Более 3,5 миллиона москвичей привились от COVID-19

Межрегиональный режим ЧС ввели в Якутии из-за лесных пожаров. События дня
Пресс-служба мэрии Вологды  / 

В Москве второй компонент вакцины от коронавирусной инфекции получили более 3,5 миллиона человек. Такая информация следует из инфографики, размещенной в блоге Сергея Собянина в пятницу, 13 августа. Также мэр Москвы объявил об отмене в городе обязательного перевода 30% жителей столицы на удаленный формат работы и добавил, что работодатели по-прежнему обязаны проводить термометрию сотрудников перед началом рабочего дня и не допускать к работе трудящихся с признаками ОРВИ. Также градоначальник сообщил, что в Москве отменяют все ограничения на посещение зоопарков, включая крытые павильоны. Напомним, масштабная вакцинация от коронавируса началась в Москве в декабре 2020 года, а по всей России — с 18 января текущего года. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Межрегиональный режим ЧС ввели в Якутии из-за лесных пожаров

Межрегиональный режим ЧС ввели в Якутии из-за лесных пожаров. События дня
14.mchs.gov.ru  / Главное управление МЧС РФ по Республике Саха (Якутия)

Режим чрезвычайной ситуации межрегионального характера ввели в Якутии из-за ситуации с лесными пожарами, сообщила зампредседателя правительства республики Ольга Балабкина. По ее словам, «введение режима позволит оперативнее привлекать в республику силы и средства для борьбы с лесными пожарами из других регионов России».

 

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