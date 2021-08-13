Меркель 20 августа посетит с рабочим визитом Россию

Берлин, 13 августа. Канцлер Германии Ангела Меркель во второй половине августа посетит Россию с рабочим визитом, затем отправится в столицу Украины.

Очевидно, что Меркель встретится с Владимиром Путиным. Подробности предстоящих переговоров пока не разглашаются. Детали планируют раскрыть на следующей неделе, сообщил официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Зайберт. Канцлер Германии в последний раз была в российской столице в начале 2020 года.

После общения с Путиным Меркель отправится из Москвы в Киев 22 августа. Там она намерена провести рабочую встречу с президентом Владимиром Зеленским. По данным СМИ, лидеры Германии и Украины будут обсуждать вопросы транзита газа, а также сложную ситуацию в Донбассе.