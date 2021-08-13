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Комиссия МАК вылетит на Камчатку для расследования крушения Ми-8

  /   Обновлено: 13 августа 2021 12:45
Происшествия
Комиссия МАК вылетит на Камчатку для расследования крушения Ми-8
kamgov.ru  /  Официальный сайт исполнительных органов государственной власти Камчатского края

Петропавловск-Камчатский, 13 августа. Комиссия Международного Авиационного Комитета сегодня вылетит на Камчатку для выяснения обстоятельств крушения Ми-8, сообщает источник ФАН в следствии.

Комиссию возглавит Сергей Поспелов, который имеет репутацию лучшего специалиста в плане обеспечения безопасности вертолетных перевозок. За спиной у Поспелова богатый опыт расследования авиакатастроф, однако в качестве председателя комиссии по громкому делу он будет работать впервые.

В пятницу спасатели обнаружили останки Ми-8 в Курильском озере на глубине 110 метров. Также на поверхность подняли тело одной из пассажирок.

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