Комиссия МАК вылетит на Камчатку для расследования крушения Ми-8

Петропавловск-Камчатский, 13 августа. Комиссия Международного Авиационного Комитета сегодня вылетит на Камчатку для выяснения обстоятельств крушения Ми-8, сообщает источник ФАН в следствии.

Комиссию возглавит Сергей Поспелов, который имеет репутацию лучшего специалиста в плане обеспечения безопасности вертолетных перевозок. За спиной у Поспелова богатый опыт расследования авиакатастроф, однако в качестве председателя комиссии по громкому делу он будет работать впервые.

В пятницу спасатели обнаружили останки Ми-8 в Курильском озере на глубине 110 метров. Также на поверхность подняли тело одной из пассажирок.