Родион Газманов прокомментировал слухи о романе с Юлией Началовой

Москва, 13 августа. Певец Родион Газманов тепло высказался о коллеге Юлии Началовой, которой не стало два с половиной года назад. Он прокомментировал слухи о романе, который звездами приписывали.

Газманов и Началова познакомились, когда сын народного артиста России учился в школе. Вместе они спели песню «Нарисовать мечту», которая, по словам 40-летнего певца, «зашла в народ».

«Мы исполнили ее на концерте папы. Эта композиция для меня и Юли стала знаковой. Я бываю на вокальных конкурсах. Эту песню там исполняют по пять-шесть раз», — отметил исполнитель.

Артист очень тепло отзывается об артистке, называя ее потрясающим человеком и великой певицей. Последние годы Газманов редко виделся с Началовой, поскольку судьба их разбросала, пишет «Вечерняя Москва». Он добавил, что знал о болезни знаменитости.

«Я думаю, что все понимали, чем это закончится. У нее были проблемы со здоровьем. У нее все было впереди. Ее очень не хватает», — добавил Газманов в студии программы «Судьба человека».

Юлия Началова незадолго до смерти попала в больницу в тяжелом состоянии. Несколько недель врачи боролись за жизнь исполнительницы. Певицы на стало в марте 2019 года, ей было 38 лет.