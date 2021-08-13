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Родители почти 20 млн школьников получили выплаты перед учебным годом

  /   Обновлено: 13 августа 2021 12:45
Экономика
Родители почти 20 млн школьников получили выплаты перед учебным годом
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 13 августа. Единовременные «школьные» выплаты, которые с этого месяца начали перечислять россиянам, получили родители 19,4 миллиона детей.

Речь идет о пособии размером в десять тысяч рублей. Деньги перечислены почти на 20 миллионов школьников страны. Об этом стало известно из сообщения на официальной странице Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в Instagram.

«Родители 19,4 млн детей школьного возраста получили единовременные выплаты», — говорится в публикации.

Ведомство напоминает, что россияне еще могут подать заявление на перечисление данного пособия. Это можно сделать на сайте «Госуслуги» или в одном из отделений Пенсионного фонда РФ.

Ранее эксперты подсчитали, сколько будут стоить сборы первоклассников в школу в столице России. Канцелярия может обойтись родителям в 350-450 рублей, а легкий ранец — от 3,2 тысячи рублей.

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