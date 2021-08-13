Новый автовокзал в Йошкар-Оле откроют осенью 2021 года

Строительство нового транспортного узла началось в июне 2021 года. Уже завершены работы по забивке свай, выполнено бетонное основание под полы. Параллельно ведется прокладка ливневой канализации.

Цвета фасада здания и его оформление будут выполнены в национальной цветовой гамме. На территории автовокзала планируется оборудовать десять перронов с павильонами для прибытия и отправления пассажирского транспорта, площадку для стоянки междугородних и пригородных автобусов на 40 транспортных средств и парковку для личных автомобилей на 26 мест.

Глава Марий Эл Александр Евстифеев высоко оценил темпы строительства объекта.

«Автовокзал строится по современным технологиям. Работы идут быстро. Такой проект уже реализован в субъектах Приволжского федерального округа. Мы взяли готовый проект и привязали его к нашим городским условиям. Площадка солидная, она полностью отвечает требованиям, которые нам нужны. Вообще, сеть автовокзалов и движение автобусов между столицей, районными центрами и городами — очень важные для нас темы, особенно если иметь в виду качество жизни и развитие туристической инфраструктуры в нашей республике. Поток туристов растет, и задача, которую выполняет сеть автовокзалов, как и гостиницы, очень актуальна. Сейчас преждевременно говорить о соблюдении сроков, но мы видим, что работы выполняются в соответствии с графиком. Их окончание по договору — ноябрь будущего года. Абсолютно убежден, что работы будут выполнены со значительным опережением», — передает слова Александра Евстифеева «Медиапоток».

Зал ожидания автовокзала будет вмещать 100 человек. Пропускная способность — до 2000 пассажиров в сутки.