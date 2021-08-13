Принц Чарльз высказался об обвинениях в изнасиловании в адрес брата

Лондон, 13 августа. Герцог Йоркский Эндрю никогда не вернется к общественной жизни из-за обвинения в изнасиловании. О позиции брата принца Чарльза сообщила газета The Times.

Как указал источник, близкий к королевской семье, старший сын королевы Елизаветы II считает, что даже если дело американки Вирджинии Джуффре окажется провальным, то репутацию королевской семьи это все равно не спасет. Особенно из-за того, что эта история может иметь отношение к американцу Джеффри Эпштейну, обвиняемому во влечении несовершеннолетних в проституцию. Три года назад мужчина свел счеты с жизнью в тюрьме.

На днях стало известно об иске Вирджинии Джуффре к принцу Эндрю. Она заявила о сексуальном насилии со стороны герцога Йоркского. Как утверждает женщина, Эпштейн заставил ее заняться сексом с британским принцем в 2001-2002 годах, когда ей было 17 лет.

Принц Эндрю возмутил старшего брата еще одной деталью своей личной жизни: он продолжает жить под одной крышей с бывшей женой, писательницей Сарой Фергюсон, с которой развелся еще в 1996 году. Об этом передает «Вечерняя Москва».

Кроме сексуальных скандалов принц Эндрю был втянут в экономическое разбирательство. Брату принца Чарльза вынужден был выставить на продажу свой дом в Швейцарии, поскольку не смог расплатиться за него с прежней хозяйкой.