Посткоронавирусный синдром у детей может быть связан со сбоями в работе генов

Вашингтон, 13 августа. Возникновение посткоронавирусного синдрома у детей может быть связано с истощением иммунитета и сбоями в работе девяти генов, считают биологи из США.

После перенесенного COVID-19 у маленьких пациентов наблюдаются признаки посткоронавирусного синдрома. Подобные нарушения в работе иммунной системы происходят при синдроме Кавасаки, когда защита организма реагирует на различные инфекции появлением лихорадки. Выяснилось, что развитие посткоронавирусного синдрома сопровождалось истощением иммунитета и сокращением числа здоровых Т-клеток.

«Наши наблюдения показывают, что истощение Т-клеток в организме пациентов с посткоронавирусным воспалительным синдромом — один из главных механизмов развития этой болезни», — рассказал доцент Медицинской школы больницы Маунт-Синай Ноам Бекманн.

Анализ данных показал, что нарушения в жизнедеятельности детей были связаны со сбоями в работе девяти участков генома, которые играют важную роль в активности Т-клеток и NK-клеток. Схожие изменения зафиксировали у хронических носителей SARS-CoV-2.

Коронавирус в ближайшие десять лет может начать поражать маленьких детей, подобно другим вирусам, которые провоцируют простуду. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила вакцинацию юных пациентов от COVID-19, пишет ИА «Север-Пресс».