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В EA Times назвали главного конкурента американских истребителей F-35
Армия
В EA Times назвали главного конкурента американских истребителей F-35
wikipedia.org  /  Vladislav06112019 / CC4

Нью-Дели, 13 августа. Россия бросит вызов США при помощи истребителя пятого поколения Су-57, после модернизации он сможет успешно конкурировать с американскими F-35 и F-22.

Своим мнением с читателями индийского издания EurAsian Times поделился военный обозреватель Нитин Джейн Тику. Он отметил, что модернизация российского истребителя уже не за горами, а после нее Су-57 представит серьезную угрозу для американских самолетов на международном рынке вооружений. «ПолитРоссия» опубликовала пересказ индийской публикации.

Обозреватель предположил, что обновленный Су-57 получит усовершенствованную кабину пилота и будет выполнен в одноместном варианте. После модернизации он значительно повысит возможности ВКС РФ. Кроме того, он получит и новые двигатели «Изделие 30», с ними самолет станет быстрей и маневренней. В Ростехе уже зафиксировали повышенный интерес иностранных заказчиков к Су-57. В числе возможных покупателей уже отметились Индия, Вьетнам, Китай, Алжир, Египет и Турция.

«Самолет вызывает большой интерес во многих странах, потому что он обладает уникальными боевыми свойствами и летными характеристиками», – резюмировал директор Ростеха по международному сотрудничеств Виктор Кладов.

При этом Ростех уже показал новинку — одномоторный истребитель пятого поколения Су-75 Checkmate, презентованный на Международной авиационно-космической выставке МАКС-21. Самолет может похвастаться передовой стелс-технологией, чего не хватает Су-57. Американские журналисты ожидают, что серийный выпуск Су-75 может представлять угрозу для спокойствия Пентагона.

Новинка вызвала большой резонанс в экспертном сообществе. в беседе с изданием «Царьград» летчик-испытатель Анатолий Кнышев рассказал, что будет в случае воздушного боя между русским истребителем Су-75 и американским F-35.

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ростех су-57 шах и мат
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