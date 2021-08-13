Лавров указал на желание Запада обесценить подвиги героев Великой Отечественной войны

Москва, 13 августа. Западные государства хотят обесценить подвиги героев Великой Отечественной войны. Они желают, чтобы освободившие мир от фашизма были забыты.

Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на лекции по защите исторической правды и ценностей. Дипломат указал на необходимость РФ противостоять преуменьшению подвигов героев Великой Отечественной войны.

Ранее Лавров назвал политику Запада тупиковой. По его мнению, представители этих стран предпринимают «судорожные попытки» для сохранения своих позиций.