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Глава МИД РФ охарактеризовал политику Запада как агрессивную и тупиковую

  /   Обновлено: 13 августа 2021 12:49
Политика
Глава МИД РФ охарактеризовал политику Запада как агрессивную и тупиковую
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Москва, 13 августа. Западные страны применяют «судорожные попытки» сохранить свои позиции, но это тупиковая политика, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Глава МИД РФ выступил на лекции «Гражданское общество и государство на защите исторической правды, ценностей и суверенитета». Он охарактеризовал политику западных стран как агрессивную, поскольку они пытаются доминировать над всеми. Те, кто идет против Запада, по их мнению, должен быть наказан, заметил Лавров.

По его словам, такая политика отражает «судорожные попытки» Запада сохранить свои позиции, которые они имели в мировых делах на протяжении нескольких сотен лет. В данный момент при формировании многополярного мира политика Запада навязать свои ценности не увенчается успехом, считает российский дипломат.

Сергей Лавров ранее рассказал, какой вывод сделали в России из санкционного давления Запада. Он считает, что стране, в частности, удалось наладить сельское хозяйство.

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лавров запад политика
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