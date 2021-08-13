Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 августа 13:35
13:31
Политика
Лавров призвал расширить число участников международного диалога по Афганистану
13:29
Шоу-бизнес
Джигурда готов ехать на «Новую волну» от Украины вместо запуганных в Киеве артистов
13:26
Общество
Шторм в Сочи привел к закрытию всех пляжей курорта
13:26
Происшествия
Главного технолога Ленинградского зоопарка подозревают в получении взятки
13:22
Украина
Политолог Соловейчик оценил придуманный на Украине пиратский способ остановить «СП-2»
13:21
Ливия
Делегаты ливийских переговоров вновь не договорились о конституционной основе выборов
13:17
Общество
Общественник Калягина рассказала об уборке мусора в лесах Петербурга и Ленобласти
13:15
Общество
Мира Тэрада подчеркнула значимость «Солнцепека» для мирового кинопроката
13:12
Общество
На Сахалине ветеринары спасли сбитую автомобилем кошку
13:11
Экономика
Прогноз сбора пшеницы в РФ резко снижен экспертами минсельхоза США
Все новости

ФАС проверит «Пятерочку», «Перекресток» и «Магнит» после жалоб на рост цен

  /   Обновлено: 13 августа 2021 12:39
Экономика
ФАС проверит «Пятерочку», «Перекресток» и «Магнит» после жалоб на рост цен
fas.gov.ru  /  Федеральная Антимонопольная Служба

Москва, 13 августа. Федеральная антимонопольная служба России начала антикартельные проверки ряда отечественных продуктовых сетей.

Ведомство планирует внепланово проверить такие магазины, как «Пятерочка», «Перекресток», «Лента», «Карусель» и «Магнит». Решение ФАС связано с обращениями граждан, которые заявляли о росте цен на продукты. Об этом стало известно из заявления самого ведомства.

«ФАС России проводит антикартельные проверки крупнейших торговых сетей», — заявили в службе.

Также действия ФАС направлены на то, чтобы не допустить необоснованное повышение стоимости социально значимых продуктов в магазинах. Ведомство намерено проверить торговые сети на предмет антиконкурентного сговора.

Антимонопольная служба совместно с министерством энергетики считает, что на внутреннем рынке России нет поводов к ажиотажному спросу на бензин. Страна полностью обеспечена топливом, говорится в заявлении ведомств.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / ФАС проверит «Пятерочку», «Перекресток» и «Магнит» после жалоб на рост цен
пятерочка фас магнит
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru