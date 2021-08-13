ФАС проверит «Пятерочку», «Перекресток» и «Магнит» после жалоб на рост цен

Москва, 13 августа. Федеральная антимонопольная служба России начала антикартельные проверки ряда отечественных продуктовых сетей.

Ведомство планирует внепланово проверить такие магазины, как «Пятерочка», «Перекресток», «Лента», «Карусель» и «Магнит». Решение ФАС связано с обращениями граждан, которые заявляли о росте цен на продукты. Об этом стало известно из заявления самого ведомства.

«ФАС России проводит антикартельные проверки крупнейших торговых сетей», — заявили в службе.

Также действия ФАС направлены на то, чтобы не допустить необоснованное повышение стоимости социально значимых продуктов в магазинах. Ведомство намерено проверить торговые сети на предмет антиконкурентного сговора.

Антимонопольная служба совместно с министерством энергетики считает, что на внутреннем рынке России нет поводов к ажиотажному спросу на бензин. Страна полностью обеспечена топливом, говорится в заявлении ведомств.