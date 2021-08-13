Экономия вместо инвестиций: коуч Мурадян о главных ошибках при обращении с деньгами

Что такое деньги? Это не просто желанные купюры в кармане, совершенно очевидно, это определенная энергия. И чем глубже мы понимаем энергетическую сущность денег, тем проще нам их зарабатывать. Но зарабатывать деньги — это один навык. Другой и не мене важный — уметь с ними обращаться. Я знаю много людей, которые зарабатывают 300–500 тысяч в месяц, но при этом умудряются брать кредиты, влезать в долги. Чтобы грамотно обходиться с деньгами, обычной экономии и урезания расходов недостаточно. Точнее, это необязательно. У нас не очень развита культура финансовой грамотности, а ее важно прививать уже с детства в семьях. Прекрасно, когда родители могут поделиться с ребенком, как эффективно распоряжаться своими финансами. У меня есть ряд универсальных инструментов, которые помогают сохранить и приумножить их.

Во-первых, одним из важных пунктов в планировании расходов является знание этих расходов. Да, это распространенная проблема и она довольно часто встречается и у людей, которые мало зарабатывают или волнообразно — то пусто, то густо, и даже у тех, чьим доходам можно позавидовать. Но проблема эта решаема. Когда много лет назад я столкнулся с этим, то просто взял блокнот и ручку и стал записывать, сколько и на что трачу. Первое время возьмите за правило фиксировать абсолютно все траты, начиная от стакана кофе и заканчивая покупкой приложения. В конце месяца подводите итоги. Со временем ненужные траты сами собой отметутся, потому что вы поймете, что тратите деньги впустую, мозг вас не подведет.

Во-вторых, откладывайте. Это наиважнейшее умение любого финансово грамотного человека. Даже если вам кажется, что вы мало зарабатываете, то все равно минимум десять процентов от своего заработка откладывайте каждый месяц. Конечно, при наличии кредитов и прочих долговых обязательств сначала нужно разобраться с ними, ибо создавать финансовую подушку при наличии долгов вряд ли получится. Человек, имеющий финансовую подушку, спокоен, он чувствует защищенность. Многие специалисты считают, что обеспокоенность и тревожность многих людей связана именно с тем, что они боятся будущего, так как в случае чего у них нет отложенных средств. Сбережения — это своеобразная забота о своем будущем.

Федеральное агентство новостей /

В-третьих, надейтесь на себя. В наше время рассчитывать на хороший доход в старости от пенсии весьма опрометчиво. Задумайтесь об этом прямо сейчас и прямо сейчас начинайте эффективно тратить заработанные деньги, чтобы через 30 или 40 лет жить там, где хотите, путешествовать и жить в удовольствие. В данном случае вы активизируете стратегическое мышление. Важно научиться балансировать между удовольствиями сейчас и через 3–5 лет. Осознанная стратегическая цель помогает выставить шаги на короткой дистанции.

Многие люди ошибочно полагают, что спонтанный шопинг помогает в борьбе со стрессом. Это не более чем миф. Кроме того, на душевное равновесие весьма пагубно влияют все эти незапланированные траты. То, что вы купили в порыве сиюминутной эмоции, скорее всего, так и останется висеть в шкафу ненужной вещью или стоять на комоде эдакой безделушкой. Вообще, я советую все покупки планировать заранее. Перед тем, как получить зарплату, у вас уже может быть план по покупке реально желанных вещей.

Федеральное агентство новостей /

Ну, и, пожалуй, самый важный в перспективе навык финансово грамотного человека — это инвестиции. Обязательно инвестируйте. Конечно, сначала нужно все изучить и разобраться со всеми инструментами инвестирования. Для этого есть множество курсов. Во всех цивилизованных странах культура инвестирования уже стала нормой жизни. Инвестируя сейчас, вы творите свое богатое будущее лет через 10–20. Сложные проценты в этом смысле творят чудеса. Просто сядьте и посчитайте, сколько можно заработать в этом отрезке времени, вложив деньги сейчас. И я уверен, что вы решите сегодня же заняться этим вопросом. На этом вопросе я остановлюсь подробнее и приведу пару личных примеров, так как считаю, что это лучший инструмент в ваших руках.

Важное для меня правило в инвестировании — это диверсификация рисков. Я человек, для которого очень важна безопасность, особенно когда это касается финансов. С чего и для чего я обычно инвестирую? Сначала создаю примерную картину своих желаний на три года. Она состоит из моих сегодняшних возможностей, «возможных» возможностей (в перспективе одного года) и больших возможностей через три года. Важно помнить, что мы склонны переоценивать себя на короткой дистанции и недооценивать на длинной.

Среди моих расходов есть несколько категорий: обязательные расходы; расходы, которые приносят удовольствие; большие цели. В обязательные идут все текущие задачи, например еда, страховка, налоги, тренажерка и прочее. В те расходы, что приносят удовольствие, входят путешествия, шопинг, подарки и большие серьезные покупки. Например, я хочу купить дом, он стоит столько-то. Мне нужно решить, как я хочу его приобрести — в ипотеку, в рассрочку или за наличку. Если я решаю приобрести его в ипотеку, то нужно посчитать, какая сумма нужна на первоначальный взнос и сколько времени и денег понадобится, чтобы выкупить его у банка.

Далее я суммирую все свои обязательные расходы и делю их на 12. Получаются траты за месяц. Также я просчитываю расходы-желания, суммирую их и делю также на 12 месяцев. И у меня получаются две суммы: месячных обязательных трат и трат-желаний в месяц. Если я хочу выкупить дом в течение двух лет, то мне важно понимать, какую сумму ежемесячно мне нужно на это откладывать. Высчитав ее, я задаюсь вопросом, какими инструментами я могу прийти к этой сумме? Например, я зарабатываю условно 100 тысяч рублей. Мне надо на обязательные расходы 50 тысяч рублей. На всякие удовольствия и вкусняшки еще 30 тысяч рублей. У меня остается всего 20 тысяч рублей. Я понимаю, что на 20 тысяч рублей я себе дом не куплю. И на ипотечный взнос, скорее всего, буду собирать долго. Поэтому мне нужно вложить эти деньги так, чтобы в будущем я имел возможность выкупить этот дом. И тут моя личная рекомендация: не бойтесь маленьких сумм, не бойтесь начинать с малого. Начините с рубля, и в долгосрочной перспективе он вырастет в тысячи, если грамотно инвестировать. И так начинают многие, это классический путь.

Какие есть инструменты инвестирования? Первый, довольно классический, — это различные акции. Важно понимать, что это всегда долгосрочная история. Если у вас есть аналитические способности, можно играть на рынке ценных бумаг, заниматься трейдингом, опционами, это тоже достаточно интересно. Кроме того, деньги необязательно вкладывать в компании. Можно инвестировать в себя, в частности — в свое образование. Вы должны понимать, какой навык может быть востребован в перспективе ближайших трех-пяти лет, и вложенные в ваше образование деньги позже вернутся многократно.

Кроме того, периодически я ищу рискованные инструменты и вкладываю в них небольшие суммы. Это могут быть стартапы, какие-то рискованные акции. Мне нравятся сумасшедшие и глобальные идеи, связанные с наукой, космическими программами, микробиологией, психологией, будущим. Какие-то из них могут «выстрелить» и дать неплохой профит. Но, повторюсь, в них я вкладываю те деньги, что не боюсь потерять. Также для меня важно работать с российскими акциями, так как, поддерживая отечественную экономику, я понимаю, что помогаю ее росту. И чем больше людей будет инвестировать в российские компании, тем более высокую доходность будут показывать наши акции. Помните: откладывая сегодня, вы ничего у себя не отбираете, а лишь дарите себе более яркую и независимую жизнь в будущем.