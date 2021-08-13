Пятничный выпуск шоу «Слово против слова»: Спасут ли запреты общество от разложения

Одной из самых страшных угроз для нашей страны глава Минобороны РФ Сергей Шойгу назвал разложение общества. Об этом он заявил в ходе выступления на всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов». Генерал армии уточнил, что внешние угрозы России — понятны: «Мы знаем, как этому противостоять и бороться». Но в последние десятилетия появилась тенденция к разложению общества, и это, по его словам, — основная опасность для любой страны.

Опасность — в том, что разложением россиян недруги занимаются целенаправленно, «чтобы у нас был внутренний раздрай, чтобы мы начали в конце концов враждовать по национальному, религиозному, сословному признаку, чтобы мы начали заниматься самоедством — изнутри разваливать нашу страну».

Могут ли запреты и ограничения стать оружием против разложения российского общества?

Об этом поспорят участники традиционных пятничных дебатов «Слово против слова» — актер театра и кино, режиссер и сценарист Алексей Чардымский и режиссер документального кино Сергей Надеин.

Дебаты состоятся 13 августа в 16:00 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

Сценарий ток-шоу предполагает три этапа мероприятия:

вопросы от ведущего;

вопросы участников друг другу;

вопросы от журналистов, присутствующих в студии пресс-центра.

В итоговом материале будет размещена видеозапись дебатов и прикреплен опрос, в ходе которого любой читатель сможет выразить мнение и отдать голос за участника дебатов.

Голосование продлится почти неделю — до четверга, 19 августа, включительно. В пятницу, 20 августа, редакция ФАН опубликует имя победителя.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задать вопросы на мероприятии. Кроме того, их можно задать заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 8894. Мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет — здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

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