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Бывший премьер Украины назвал главную ошибку Зеленского
Политика
Бывший премьер Украины назвал главную ошибку Зеленского
wikipedia.org  /  Toms Norde, Valsts kanceleja

Киев, 13 августа. Президент Украины Владимир Зеленский оказался не готов к должности главы государства. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

Зеленский стал президентом в 2019 году. Он перепрофилировался из юмориста в политика. Президент Украины много пообещал во время предвыборной компании, чтобы занять пост. Однако за два года правления не сумел ничего выполнить. Сейчас украинский лидер преследуют цель вступления страны в Евросоюз и НАТО.

Азаров считает, что Зеленский не готов руководить страной. Политик не понимает принципов разделения власти.

«Судебная и законодательная власти не могут подчиняться одному человеку», — объяснил Азаров.

Бывший премьер-министр добавил, что Зеленский допустил главную ошибку. Президенту следовало резко сменить политический курс и не следовать по пути предшественника Петра Порошенко.

«Скорее всего, он — человек, абсолютно послушный западной линии», — написал Азаров Telegram.

Ранее бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что Владимир Зеленский обманул украинцев и узурпировал власть. По его словам, президент обещал урегулировать ситуацию в Донбассе, однако боевые действия там продолжаются.

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