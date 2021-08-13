Политолог Соловейчик оценил придуманный на Украине пиратский способ остановить «СП-2»

Если Соединенные Штаты попытаются остановить «Северный поток — 2», то вряд ли будут вводить серьезные ограничительные меры против Германии. Об этом в комментарии ФАН рассказал политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик.

«Чистое пиратство»

Депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин высказался о «единственном реальном способе» остановить строительство газопровода «Северный поток — 2».

По его мнению, такой сценарий возможен только при условии «колоссального разрыва» отношений США и Германии.

«[США] нужно просто вдрызг поругаться с немцами, ввести санкции против немецких компаний, причем санкции экстерриториального характера, потому что американские интересы напрямую не затронуты: нам (США. — Прим. ФАН) не нравится, мы поэтому вас наказываем», — рассказал Волошин.

Global Look Press / Nord Stream AG

Депутат предположил, что в таком случае действия Соединенных Штатов имели бы долгосрочные последствия для международных отношений.

«Завтра не понравится (США. — Прим. ФАН), что делается на территории Франции, Италии. Это чистое пиратство — вмешиваться в вещи, которые Соединенных Штатов не касаются», — пояснил политик.

«Шутка вышла глуповатой»

Как отметил Владимир Соловейчик, описанный Волошином способ — «очередная дурь». Иначе никак и не охарактеризовать подобное предложение. Удивляет лишь то, что их вынес на суд общественности депутат украинской Рады как бы от «оппозиции». Если он хотел пошутить, то шутка вышла глуповатой. Если говорил всерьез, то это в очень малой степени реально.

«Вряд ли США станут вводить санкции против ФРГ и немецких фирм в таком объеме. Они этого не делали за весь послевоенный период, даже в самый разгар торговых войн подобного масштаба санкции по отношению к ФРГ не применялись ни разу. Не станут применять и сейчас», — пояснил Владимир Соловейчик.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

По мнению эксперта, если о чем и говорит данная история, так это о полном отсутствии адекватности у украинских политиков.

«Фольклорные представления о месте Украины в окружающем мире, селянская ограниченность в оценке и анализе событий, хуторская политика по отношению к соседям, помноженные на интегральный национализм, — вот первопричина того, что подобные высказывания вообще могут быть возможны», — заключил Владимир Соловейчик.

Строительство «Северного потока — 2» подходит к концу: в начале июня технически завершилась укладка первой нитки, вторую могут достроить за 1,5-2 месяца.

«Северный поток — 2» — газопровод из России в Германию мощностью 55 млрд кубометров в год. В конце 2019 года действующий на тот момент президент США Дональд Трамп подписал план военного бюджета страны, который включал в себя введение санкций в отношении проекта.

Запуск «Северного потока — 2» сможет усилить суверенитет Европы во главе с Германией перед США.