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Пелоси подняла «потолок зарплат» для членов парламента США
США
Пелоси подняла «потолок зарплат» для членов парламента США
Global Look Press  /  Lenin Nolly / Keystone Press Agency

Вашингтон, 13 августа. Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси сообщила об увеличении потолка зарплат для служащих нижней палаты Конгресса.

По ее словам, этот шаг предпринят «для того, чтобы помочь Конгрессу набрать и сохранить выдающиеся и разнообразные таланты, в которых мы нуждаемся».

«Как спикер, я горжусь тем, что предприняла шаги для обеспечения разнообразия опыта и талантов среди сотрудников, чтобы залы Конгресса на всех уровнях действительно отражали тех, кому мы имеем честь служить», — заявила Пелоси.

После увеличения зарплаты высокооплачиваемых сотрудников Палаты представителей составят 199 тыс. долларов в год, что превысит зарплату большинства сотрудников Конгресса, которая составляет 174 тыс. долларов.

По мнению многих конгрессменов, шаг по увеличению зарплат назрел уже давно, так как увеличение стоимости жизни в Вашингтоне, которое наблюдается на протяжении последних нескольких лет, заставляло многих сотрудников аппарата Конгресса искать более высокие зарплаты в частном секторе.

Тем не менее, многие обозреватели полагают, что увеличение потолка зарплат коснется лишь наиболее высокооплачиваемых сотрудников Палаты представителей и не повлияет коренным образом на существующее положение дел.

«Повышение заработной платы наиболее высокопоставленных сотрудников Капитолийского холма практически не повлияет на результаты повышения благосостояния. Младшему персоналу по-прежнему будут недоплачивать, возможно, даже в худшей степени», — пишет в своем Twitter Джош Маккрейн, доцент кафедры политологии Университета Юты.

Месть и деньги: политическая игра Нэнси Пелоси
Федеральное агентство новостей  / 

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Все новости / США / Пелоси подняла «потолок зарплат» для членов парламента США
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