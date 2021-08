Пелоси подняла «потолок зарплат» для членов парламента США

Вашингтон, 13 августа. Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси сообщила об увеличении потолка зарплат для служащих нижней палаты Конгресса.

По ее словам, этот шаг предпринят «для того, чтобы помочь Конгрессу набрать и сохранить выдающиеся и разнообразные таланты, в которых мы нуждаемся».

После увеличения зарплаты высокооплачиваемых сотрудников Палаты представителей составят 199 тыс. долларов в год, что превысит зарплату большинства сотрудников Конгресса, которая составляет 174 тыс. долларов.

По мнению многих конгрессменов, шаг по увеличению зарплат назрел уже давно, так как увеличение стоимости жизни в Вашингтоне, которое наблюдается на протяжении последних нескольких лет, заставляло многих сотрудников аппарата Конгресса искать более высокие зарплаты в частном секторе.

Тем не менее, многие обозреватели полагают, что увеличение потолка зарплат коснется лишь наиболее высокооплачиваемых сотрудников Палаты представителей и не повлияет коренным образом на существующее положение дел.

my view is increasing the pay of the most senior hill staff will have essentially no effect on welfare-improving outcomes. revolving door doesn't change, junior staff will continue to be underpaid probably even to a worse degreehttps://t.co/AYWyKROor0