Эра IT: Сможет ли Россия обойтись без американского софта и китайского «железа»

Россияне успешно осваивают новые технологии на работе: в нашей стране нет технофобии, а государственная политика нацелена на цифровизацию. Но эксперты фиксируют низкий уровень технологической готовности населения страны.
В рамках эфира в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» эксперты обсудят цифровой потенциал России и перспективы ее технологической независимости.
Как развиваются высокие технологии в нашей стране?
Производят ли в России свой софт и «железо» для компьютеров? Или РФ целиком зависит от Китая и США?
Как идет импортозамещение в отрасли радиоэлектроники и вычислительной техники?
Насколько остро стоит проблема с кадрами и узкими специалистами?
Чтобы обсудить все эти вопросы, на связь с пресс-центром Медиагруппы «Патриот» выйдет генеральный директор АНО «Консорциум «Вычислительная техника» Светлана Легостаева.
Прямой эфир состоится в пятницу, 13 августа, в 13:00.
Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задать вопросы на мероприятии. Кроме того, их можно прислать заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 88 94. Мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.
Прямой эфир пройдет — здесь.
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