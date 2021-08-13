Эра IT: Сможет ли Россия обойтись без американского софта и китайского «железа»

Россияне успешно осваивают новые технологии на работе: в нашей стране нет технофобии, а государственная политика нацелена на цифровизацию. Но эксперты фиксируют низкий уровень технологической готовности населения страны.

В рамках эфира в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» эксперты обсудят цифровой потенциал России и перспективы ее технологической независимости.

Как развиваются высокие технологии в нашей стране?

Производят ли в России свой софт и «железо» для компьютеров? Или РФ целиком зависит от Китая и США?

Как идет импортозамещение в отрасли радиоэлектроники и вычислительной техники?

Насколько остро стоит проблема с кадрами и узкими специалистами?

Чтобы обсудить все эти вопросы, на связь с пресс-центром Медиагруппы «Патриот» выйдет генеральный директор АНО «Консорциум «Вычислительная техника» Светлана Легостаева.

Прямой эфир состоится в пятницу, 13 августа, в 13:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задать вопросы на мероприятии. Кроме того, их можно прислать заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 88 94. Мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет — здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 88 94.

Для звонков: +7 999 214 80 54, +7 921 952 89 55.