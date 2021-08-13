Взрыв в Воронеже: автоэксперты детально разобрали трагедию

В Воронеже на остановке общественного транспорта недалеко от торгового центра на Кольцовской улице во время посадки пассажиров в автобус произошел хлопок. В результате пострадали 19 человек, двое из них скончались, трое находятся в тяжелом состоянии.

Неисправность технического оборудования считают основной причиной взрыва автобуса в Воронеже. Следствие допускает возможность незаконного переоборудования машины на газовое топливо.

Любопытно, что перевозчика, которому принадлежит взорвавшаяся маршрутка, ранее уличили в установке газового оборудования на машины из его автопарка. Сам владелец опровергает возможность того, что этот автобус был оборудован газовыми баллонами. Кроме того, водитель также уверяет, что управляемая им машина работала на дизельном топливе.

Следственными органами СК по Воронежской области по результатам осмотра места происшествия возбуждено уголовное дело по факту «ненадлежащего оказания услуг по перевозке пассажиров, повлекшего по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека». Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил в Воронеж опытных криминалистов и следователей для оказания помощи в расследовании местным сотрудникам правоохранительных органов.

Автоэксперт Владимир Сажин рассказал, почему некоторые перевозчики незаконно устанавливают на транспортные средства газовое оборудование. Он отметил, что делается это ради выгоды.

«Могу сказать, что все изменения, внесенные в конструкцию автомобиля, — будь то газовое оборудование или еще что-то — должны согласовываться с ГИБДД. Кроме того, газо-баллонное оборудование проходит проверку два раза в год. Понятно, зачем устанавливается газ — экономия при перевозке. Но оно должно быть сертифицировано и установлено на транспортное средство специальными инстанциями. Нельзя просто так взять и воткнуть газовый баллон в автобус или автомобиль. В любом случае — автобус, который выходит на рейс, каждый день проходит техосмотр. Поэтому любое внесенное изменение в конструкцию было бы видно», — указал специалист.

Prt Scr youtube.com / Джонни Карантин

Своим мнением с ФАН поделился и заместитель председателя комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты России Александр Холодов. По его словам, воронежский автобус должен был ежедневно проходить техосмотр.

«Газ ставится не на дизельный двигатель, а только на бензиновый. Если там был дизель, то вряд ли там был и газ. Если только они полностью мотор не поменяли. Но это уже установит следствие — гадать не стоит. Замечу, что газ в два раза дешевле в эксплуатации. Почти весь общественный транспорт в том же Санкт-Петербурге — на газу. Это абсолютно нормально. Все это абсолютно безопасно, если следить, обслуживать и вовремя проверять. Замечу, что этот автобус, ПАЗ, должен был каждый день проходит техосмотр. Поэтому если все нормы были соблюдены, то он должен был быть безопасным», — резюмировал эксперт.

Воронежский губернатор Александр Гусев срочно вернулся с отдыха. Практически сразу после взрыва автобуса он подписал документ о своем отзыве из отпуска.