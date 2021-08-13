Джигурда готов ехать на «Новую волну» от Украины вместо запуганных в Киеве артистов

Положив «духовный фаллос» на киевских радикалов, актер театра и кино, исполнитель песен Никита Джигурда отправляется в Сочи представлять Украину на конкурсе «Новая волна». Об этом в беседе с ФАН рассказал сам артист.

Собеседник отреагировал на новость о том, что в этом году на популярном музыкальном конкурсе в Сочи не будет ни одного артиста, представляющего Украину. По его мнению, это связано с тем, что на родине на украинских артистов оказывается давление.

«Я думаю, что, безусловно, большинство запугали, а то меньшинство, которое согласно, не сошлось в оплате. Не едут на «Новою волну» именно потому, что боятся. Там же общаться нужно, а потом тебе предъявят, что ты с врагами общался, смеялся… Никто не хочет нарываться», — сказал актер.

Никита Джигурда также добавил, что имеет украинское гражданство и поэтому намерен сам отправиться на музыкальный конкурс.

«На Украине ребята испугались, это понятно. Так что Джигурда едет на «Новую волну» от Украины, положив духовный фаллос на «нациков» и их страшилки. У меня есть песня на украинском языке — «Каждый человек — алхимик духа», — заявил собеседник ФАН.

instagram.com / @newwave_official

В завершение он привел пример того, как отдельные группы украинского общества устраивают травлю своих сограждан за любые контакты с русскими людьми.

«Девочке, Ярославе Магучих, устроили обструкцию. Чуть ли не на колени ставили, чтобы она прощения просила за то, что фотографировалась и обнималась с «врагом» в лице нашей победительницы в прыжках в высоту. У меня это в голове не укладывается. Ладно «нацики», но почему на ее защиту не становится даже свободная демократическая пресса? Спорт, искусство — это способ примирения враждующих сторон. О спорт — ты мир!» — подытожил исполнитель песен.

Ранее Никита Джигурда через ФАН поздравил с днем рождения певицу Софию Ротару. По словам артиста, залогом успеха звезды стало то, что она стала исполнять песни на русском языке.