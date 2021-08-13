Пьяный водитель маршрутки перевозил пассажиров в Ялте

Ялта, 13 августа. Сотрудники ДПС города Ялты выявили водителя маршрутного такси, который перевозил отдыхающих в состоянии алкогольного опьянения. Как стало известно ФАН, мужчина даже не был официально трудоустроен на должность водителя.

Инспектор специальной роты ДПС МВД по Республике Крым 12 августа остановил микроавтобус, который по маршруту перевозил отдыхающих и жителей курорта. Сотрудник полиции предположил, что водитель транспортного средства находится в состоянии алкогольного опьянения. Акт медицинского освидетельствования показал, что в крови шофера находится алкоголь. Результат составил 0, 273 мг/л.

«Маршрутку остановили возле дома 38 на Севастопольском шоссе в поселке городского типа Ореанда, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — За рулем находился 55-летний житель Симферополя. Он приехал в Ялту на заработки. От него слышался явный запах алкоголя. Медицинское освидетельствование показало, что мужчина пьян. Мы также выяснили, что он не был официально трудоустроен водителем маршрутного автобуса».

Оказалось, что житель Симферополя злостный нарушитель Правил дорожного движения. В отношении него в 2018 году был составлен административный протокол по статье 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на предмет состояния опьянения». Мужчина был лишен прав сроком на 18 месяцев.

«В отношении пьяного мужичины после задержания были составлены еще два административных материала. Первый — об отстранении управления транспортным средством, второй — за езду в состоянии алкогольного опьянения», — дополнил источник.

Скорее всего виновного перевозчика опять лишат водительских прав на длительный срок.