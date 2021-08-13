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Баранец рассказал, кто на самом деле разработал «новейшую» украинскую ракету «Нептун»
Армия
Баранец рассказал, кто на самом деле разработал «новейшую» украинскую ракету «Нептун»
wikipedia.org  /  Адміністрація Президента України / CC BY 4.0

Москва, 13 августа. Киев пытается выдать советские проекты в сфере вооружения за новые разработки. Об этом заявил военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец.

Ранее украинские СМИ сообщили, что противокорабельный ракетный комплекс ЖК-360МЦ «Нептун» «стал еще круче», получив автомобильные шасси Tatra T815. По данным журналистов, минобороны Украины для установки ЖК-360МЦ «Нептун» выбрало шасси чешской компании Tatra, а не украинского производителя «АвтоКрАЗ», так как к последнему у военного ведомства имеются претензии в части стабильности выполнения заказа и качества работ, передает «ПолитРоссия».

Полковник в отставке Виктор Баранец назвал закономерным решение украинских военных, отметив, что в настоящее время Киев не способен создать что-либо самостоятельно. Он также добавил, что оборонная промышленность Украины находится в плачевном состоянии, поэтому украинские конструкторы дорабатывают морально устаревшие проекты Советского Союза.

«Украинская оборонка сохранила жалкие очаги былой мощи СССР. Потихоньку собирают всего понемногу. Шасси возьмут у Чехии, краску у поляков, шарикоподшипники у венгров. Они делают свою армию вскладчину. Сейчас армия Украины похожа на барахолку, на блошиный рынок. Они потеряли старую техническую школу», — пояснил эксперт.

Ранее стало известно, что на Украину для нужд военно-морских сил был поставлен первый ударный БПЛА турецкого производства Bayraktar TB2. Однако, как полагают аналитики, на деле турецкие беспилотники вряд ли существенно усилят ВМС Украины, передает RT.

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украина баранец нептун ракетный комплекс
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