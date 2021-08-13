Подразделения ВСУ провели учения со стрельбами в Донбассе

Киев, 13 августа. Подразделения Вооруженных сил Украины устроили в Донбассе учебно-боевые стрельбы. Об этом сообщает пресс-служба украинского оборонного ведомства.

В маневрах были задействованы десантно-штурмовые бригады ВСУ. Украинские военнослужащие приняли участие в занятиях по огневой подготовке с выполнением стрельбы из стрелкового оружия.

«Военные отрабатывали тактические действия в составе пулеметных расчетов в различных условиях боя на местности, осваивали приемы и правила ведения огня, выполняли упражнения с перемещением и переносом огня, со спешиванием и загрузкой в технику», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что 13 августа в Донбассе стартовали масштабные учения Службы безопасности Украины по противодействию "диверсионным и террористическим угрозам". Согласно плану, учения продлятся месяц в условиях, максимально близких к реальным. Подобные маневры свидетельствуют о том, что Киев не намерен выполнять Минские соглашения, направленные на урегулирование ситуации в Донбассе, передает Infox. При этом многие украинские военные считают, что Киев должен реализовать взятые на себя обязательства, иначе его ожидают плохие сценарии развития ситуации на востоке Украины.