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Подразделения ВСУ провели учения со стрельбами в Донбассе
Армия
Подразделения ВСУ провели учения со стрельбами в Донбассе
Федеральное агентство новостей

Киев, 13 августа. Подразделения Вооруженных сил Украины устроили в Донбассе учебно-боевые стрельбы. Об этом сообщает пресс-служба украинского оборонного ведомства.

В маневрах были задействованы десантно-штурмовые бригады ВСУ. Украинские военнослужащие приняли участие в занятиях по огневой подготовке с выполнением стрельбы из стрелкового оружия.

«Военные отрабатывали тактические действия в составе пулеметных расчетов в различных условиях боя на местности, осваивали приемы и правила ведения огня, выполняли упражнения с перемещением и переносом огня, со спешиванием и загрузкой в технику», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что 13 августа в Донбассе стартовали масштабные учения Службы безопасности Украины по противодействию "диверсионным и террористическим угрозам". Согласно плану, учения продлятся месяц в условиях, максимально близких к реальным. Подобные маневры свидетельствуют о том, что Киев не намерен выполнять Минские соглашения, направленные на урегулирование ситуации в Донбассе, передает Infox. При этом многие украинские военные считают, что Киев должен реализовать взятые на себя обязательства, иначе его ожидают плохие сценарии развития ситуации на востоке Украины.

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