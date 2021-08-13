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В Китае оценили шансы «комариного флота» Украины против ВМФ РФ в Черном море
Армия
В Китае оценили шансы «комариного флота» Украины против ВМФ РФ в Черном море
Федеральное агентство новостей  /  Евгения Авраменко

Пекин, 13 августа. Украина обречена на поражение при столкновении с Военно-морским флотом России в Черном море. К такому выводу пришли аналитики китайского издания Sina.

Эксперты отмечают, что западные партнеры в течение нескольких последних лет активно помогают Киеву в создании военно-морских сил. Однако украинский флот по-прежнему не способен действовать самостоятельно или при поддержке НАТО, передает «ПолитРоссия».

«Соединенные Штаты, Великобритания и другие члены НАТО помогали Украине восстанавливать свой военно-морской флот и силы специальных операций. Этим летом они даже попытались помочь Украине достичь оперативной совместимости с силами Альянса», — говорится в публикации.

По словам китайских аналитиков, успехи НАТО в развитии украинского флота весьма ограничены. К настоящему моменту Западу удалось только повысить способность Украины отправлять и получать информацию от союзных иностранных сил. При этом ВМС Украины по-прежнему находятся на стадии «комариного флота», который обречен на поражение в случае столкновения с ВМФ РФ в Черном море.

Ранее вице-премьер Украины Алексей Резников заявил, что Киев рассматривает возможность развертывания на территории страны американских средств противовоздушной обороны (ПВО). Позднее в МИД России заявили, что высказывания украинского вице-премьера свидетельствуют о провокационном характере политики Киева, передает RT.

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украина россия нато черное море
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