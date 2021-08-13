Лобода презентовала новый трек после обвинений в плагиате

Москва, 13 августа. Знаменитая певица Светлана Лобода презентовала новый трек с двойным названием. Исполнительница, которую недавно обвинили в плагиате, выпустила песню на украинском и русском языках.

О выходе композиции артистка сообщила на своей странице в Instagram. Незадолго до премьеры Лобода просила поклонников помочь ей выбрать один из двух вариантов названия трека, но в итоге не смогла определиться, поэтому песня получила наименование Indie Rock (Vogue). Послушать композицию можно на цифровых платформах.

«Сегодняшняя премьера для меня — особенная», — призналась певица.

По словам Лободы, она впервые выпускает релиз на двух языках. Поклонники исполнительницы оценили этот ход артистки и похвалили музыкальную часть трека.

«На двух языках… Плачу, аранжировка просто меня убила... Идеально!»; «Светлана Сергеевна!!! И на русском, и на украинском! Спасибо!»; «Какое необычное звучание, необыкновенно приятно слушать. Спасибо за наслаждение и за выпуск песни на двух языках — это очень ценно», — написали комментаторы.

Недавно Светлана Лобода выпустила клип на песню Allo, после чего певицу обвинили в плагиате. Слушатели отметили, что трек артистки очень похож на композицию дуэта Artik & Asti. Пользователи Сети даже предположили, что музыку к обеим песням писал один и тот же человек.