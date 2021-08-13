Любовь способна избавить человека от алкогольной зависимости и ожирения

Канберра, 13 августа. Любовь способствует выработке окситоцина в организме. Он благоприятно влияет на здоровье.

Окситоцин — это пептидный гормон. Он помогает избавиться от алкогольной зависимости. К тому же под влиянием этого вещества уменьшается тяга к сигаретам и перееданию, заявили исследователи из Университета Сиднея в Австралии. Более того человек может избавиться от ожирения.

Присутствие гормона окситоцина в организме поможет пережить стресс. Если же человек испытывает недостаток этого вещества, он становится раздражительным и подверженным перепадам настроения. Еще в организме влюбленных появляются эндорфины или гормоны удовольствия. Они контролируют работу эндокринных желез.

Что касается алкогольной зависимости, от нее следует избавиться и потому как она повышает риск заражения коронавирусом, заявили специалисты Индианского университета в Блумингтоне. У тех, кто любит спиртные напитки, в 18% случаев возникают различные осложнения при COVID-19.